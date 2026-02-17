Leroy Merlin casse le prix de ce lot de 5 prises Schneider à 19 € : des murs nickel sans poussière ni gros travaux

En promo jusqu'au 3 mars chez Leroy Merlin, un lot de 5 prises affleurantes Schneider Odace promet de transformer une pièce sans gros travaux. Propreté des murs, déco soignée et installation simplifiée sont au programme.

Quand l’hiver recule, beaucoup ont envie de rafraîchir la maison sans lancer de gros travaux. Changer quelques prises jaunies ou abîmées fait souvent plus pour l’aspect d’une pièce qu’un coup de peinture, mais la note grimpe vite dès qu’on se tourne vers des marques reconnues.

En ce moment, Leroy Merlin casse justement les prix sur un lot de 5 prises de courant avec terre de la gamme Odace de Schneider Electric : 19,00 € au lieu de 23,00 €, soit une réduction de 17 %. Un petit budget pour équiper entièrement une chambre ou moderniser les prises vieillissantes du salon, avec en bonus des murs plus propres et plus faciles à entretenir. De quoi repenser l’électricité d’une pièce en une seule intervention.

Un lot de 5 prises Odace taillé pour une pièce entière

Le format par cinq n’a rien d’un hasard : il correspond souvent au besoin réel pour refaire l’électricité d’une chambre standard ou rafraîchir les points de branchement d’un salon. Ce lot de prises 2P+T avec terre permet de remplacer d’un coup l’ensemble des prises visibles, pour un rendu homogène sans mélanger anciens modèles et nouvelles finitions.

À 19,00 € le lot au lieu de 23,00 €, l’économie est immédiate pour un matériel de marque reconnu dans l’univers de l’électricité domestique. La promotion annoncée court jusqu’au 3 mars, dans la limite des stocks, et les prises peuvent ensuite être associées aux plaques de finition Odace vendues séparément, ce qui laisse libre le choix de la couleur et du style.

Une prise affleurante pour dire adieu aux nids à poussière

Le vrai atout de cette gamme tient à sa conception affleurante. Contrairement à une prise classique en creux, le socle de la Odace reste entièrement rétracté tant qu’aucune fiche n’est branchée : la surface est alors quasiment plane, sans rebord où la poussière peut s’accumuler au fil des semaines.

Cette géométrie lisse facilite le nettoyage d’un simple coup de chiffon et donne visuellement un mur plus net, presque comme dans les photos de magazines déco. L’alignement avec la plaque de finition apporte une touche contemporaine, tandis que les éclipses de protection intégrées renforcent la sécurité pour les enfants lorsque rien n’est branché.

Installation simplifiée : bornes automatiques et griffes pour une pose sereine

Côté installation, ces prises ont été pensées pour ne pas effrayer les bricoleurs occasionnels. Le mécanisme intègre des bornes automatiques sans vis qui acceptent jusqu’à deux câbles de 2,5 mm² par pôle, rigides ou souples, ce qui permet de raccorder les fils sans outil en veillant simplement au bon repérage des conducteurs.

Les prises sont compatibles avec les boîtes d’encastrement standards et disposent de griffes de fixation rapides, bien pratiques lorsque l’on rénove sur d’anciennes boîtes sans vis. En pratique, il suffit de couper le courant, de démonter l’ancienne prise puis de remettre en place le nouveau mécanisme affleurant : le chantier reste limité au strict minimum et les murs ne sont pas abîmés, pour une mise à jour propre avant l’arrivée du printemps.