Ce cake salé olives-jambon ultra moelleux, prêt en 10 min, va remplacer vos biscuits d’apéro dès ce soir

Moelleux, généreux et doré, ce cake olives jambon passe de l’apéro au déjeuner sans faux pas. En 10 minutes de préparation, il promet une mie ultra fondante.

Une bonne odeur de cake olives jambon qui s’échappe du four, la croûte bien dorée, la mie encore tiède… tout de suite, la table ressemble à un repas de famille. Ce classique de la cuisine maison s’improvise aussi bien pour un apéritif entre amis que pour un déjeuner sur le pouce ou un pique-nique.

Ici, on part d’une base toute simple et fiable, prête en une dizaine de minutes seulement, avec des ingrédients du placard. Farine, œufs, huile, lait, levure, fromage râpé, olives vertes et lardons fumés forment un cake salé généreux, parfait en apéritif dînatoire, en dîner léger ou à glisser dans une lunch box. La clé, ce sont quelques gestes simples qui changent tout.

Un cake olives-jambon doré pour l’apéro, le pique-nique ou le déjeuner

Servi en petits cubes, ce cake remplace facilement les biscuits industriels à l’heure de l’apéro et apporte une vraie touche maison. En tranches épaisses avec une salade verte croquante et une vinaigrette moutardée, il devient un déjeuner complet, pratique à emporter au bureau ou en pique-nique.

Ce qui séduit, c’est sa texture : une mie moelleuse qui reste dense juste ce qu’il faut pour retenir une garniture bien fournie en olives et lardons, entourée d’une croûte brun doré très appétissante. L’association farine et œufs donne la structure, tandis que l’huile et le lait gardent le tout souple sans se dessécher à la cuisson.

La base moelleuse : pâte express et ingrédients bien dosés

Pour un cake familial, la recette type s’articule autour de :

200 g de farine et 1 sachet de levure chimique

3 œufs

10 cl d’huile végétale et 12 cl de lait

100 g de gruyère râpé

150 g de lardons fumés et 100 g d’olives vertes dénoyautées

Dans un grand saladier, on fouette d’abord œufs, farine et levure, puis on ajoute progressivement l’huile et le lait tiédi pour obtenir une pâte lisse. Pour un résultat plus léger mais toujours moelleux, les recettes conseillent de remplacer une partie de l’huile ou de la crème par du yaourt nature ou du fromage blanc, voire d’utiliser un fromage râpé allégé.

Garniture généreuse, cuisson parfaite et conservation futée

La personnalité du cake vient de sa garniture : olives vertes, gruyère et lardons fumés, que l’on peut faire rissoler avant d’ajouter. Pour éviter qu’ils ne tombent au fond, les astuces convergent : pâte suffisamment épaisse et ingrédients roulés dans un voile de farine avant de les incorporer délicatement. Certains cuisiniers aiment aussi relever le goût avec un peu de vin blanc : comme le résume Karmeliet62 sur CuisineAZ, « C’est une recette délicieuse. L’idée m’est venue de rajouter du vin blanc parce qu’il en restait dans mon frigo: ça donne vraiment très bon goût! ». Quelques herbes fraîches comme le basilic, le thym ou la ciboulette, voire une poignée de pignons grillés, renforcent encore le côté généreux. Le tout cuit environ 45 minutes dans un four préchauffé à 180 °C, jusqu’à obtenir une belle coloration dorée.

Une fois refroidi, ce cake se conserve très bien s’il est emballé hermétiquement dans du film alimentaire ou placé dans une boîte fermée. Grâce aux matières grasses et au fromage, il garde sa texture et son goût jusqu’à trois jours au réfrigérateur, et retrouve tout son moelleux après quelques minutes de réchauffage au four ou quelques secondes au micro-ondes.