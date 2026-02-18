Fini la salle de bains glaciale : ce chauffage invisible caché dans les murs remplace le radiateur

Chaque hiver, la sortie de douche se transforme en marathon vers le radiateur, surtout dans une petite salle de bains carrelée. Une nouvelle génération de chauffage invisible promet de réchauffer murs et sol autrement, avec quelques surprises à la clé.

Sortir de la douche en claquant des dents, le carrelage glacial sous les pieds et la buée partout sur le miroir : scène bien connue des matinées d’hiver. Même avec un petit radiateur soufflant ou un sèche-serviettes, la chaleur met du temps à arriver et disparaît aussitôt la douche terminée. Une nouvelle solution commence pourtant à changer l’ambiance de la salle de bain.

Des fabricants de chauffage travaillent désormais sur des systèmes pensés pour cette pièce minuscule mais exigeante. Leur idée : intégrer la source de chaleur directement dans les parois, le sol ou le plafond, sans aucun appareil apparent. Résultat, la salle de bain reste épurée, tout en étant déjà chaude quand on coupe l’eau. Et là, tout change.

Comment le chauffage invisible transforme la salle de bain glaciale

Le principe du chauffage invisible repose sur le rayonnement : des câbles ou films électriques très fins sont posés derrière le carrelage du mur, noyés dans la chape du sol ou dissimulés au plafond. Chez Warmup, par exemple, un mur chauffant se présente comme une trame qui se colle sur la cloison avant la pose du revêtement, pour diffuser une chaleur douce et uniforme.

La marque italienne MORE the wellbeing a choisi une approche voisine avec ses panneaux MORE PAD, intégrés dans les murs, le plafond ou même dans la cabine de douche. Au lieu de brasser l’air comme un soufflant, ces surfaces tièdes enveloppent le corps, un peu comme un soleil discret. Les fabricants mettent en avant un confort durable, avec par exemple des trames murales garanties 25 ans pour les pièces d’eau.

Mur, sol ou plafond chauffant : quelle solution invisible choisir

Dans une petite salle d’eau déjà carrelée, le mur chauffant séduit par son effet « mur chaud » à hauteur du corps. La trame se place sur une cloison porteuse ou une paroi de douche maçonnée, puis on recolle une nouvelle faïence par-dessus. La chaleur se diffuse alors de façon homogène, ce qui limite les zones froides et réduit la condensation sur les miroirs.

Si le sol doit être refait, un plancher chauffant électrique spécial salle de bains, comme ceux présentés par Thermor ou Atlantic, vient se glisser sous le nouveau carrelage. Les pieds restent au chaud, même sur un grès cérame habituellement froid, et les murs sont totalement libérés pour les meubles. Quand la surface disponible manque, un plafond chauffant offre une autre option, en envoyant une chaleur douce vers le bas.

Budget, consommation et projets adaptés au chauffage invisible

Pour un plafond chauffant dédié à la salle de bains, les sites spécialisés parlent d’un coût situé autour de 70 à 120 € le m² pose comprise. Les solutions murales ou au sol restent dans le même ordre d’idée, à affiner avec un professionnel selon la surface et l’état du support. Un sèche-serviettes invisible inspiré des panneaux MORE PAD peut, selon le fabricant, consommer jusqu’à 30 % d’électricité en moins qu’un sèche-serviettes classique, surtout avec un thermostat bien réglé. Ce type de chauffage invisible trouve sa place aussi bien en construction neuve qu’en rénovation lourde, lorsque l’on profite de travaux pour intégrer définitivement la chaleur au décor.