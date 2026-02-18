Cette jupe longtemps jugée ringarde revient en force : la coupe chic que même les femmes de 50 ans adoptent

Longtemps symbole des festivals 2016, la jupe à franges a fini reléguée au fond des placards. Hiver 2026, une nouvelle silhouette bouscule tout et pourrait bien vous faire changer d’avis.

Pendant presque dix ans, beaucoup de femmes ont juré qu’on ne les y reprendrait plus. La jupe à franges, souvenir des festivals de 2016 en suédine camel, restait associée aux bottines mousses, aux tops en crochet et à une allure jugée trop « déguisée ». Une pièce rangée au fond du placard, étiquette « ringarde » bien collée.

Puis l’hiver 2026 a rebattu les cartes. Les podiums et Instagram remettent en lumière cette silhouette oubliée, tandis que les magazines expliquent que même les femmes chics de 50 ans et plus s’y convertissent. Il aura suffi d’un détail presque invisible pour lancer cette réhabilitation : une coupe précise, qui change tout.

Jupe à franges : d’un souvenir de festival à la pièce chic de 2026

Longtemps, la mini en suédine marron camel a imposé son uniforme : courte, rigide, portée avec des bottines souples et un petit haut en crochet. Ce trio enfermait la silhouette dans un registre adolescent, presque caricatural, avec ce risque permanent de ressembler à une « groupie » de clip country ou à une nostalgique de Woodstock. Beaucoup ont alors préféré la sécurité de jupes plus droites, plus sages.

Ce rejet tenace collait aussi à l’image folklorique de la frange. Porter ce détail revenait à se déguiser pour un western de pacotille plutôt qu’à s’habiller pour la ville. Le mot d’ordre était simple : tout ce qui pendouillait devenait suspect, du sac à main aux vestes, et la jupe à franges semblait condamnée à rester une relique des années festivals.

La seule coupe de jupe à franges qui change tout

La surprise est venue de la jupe à franges longue. En passant à une longueur midi ou carrément longueur maxi, qui tombe sous le genou ou effleure la cheville, la pièce a gagné une noblesse inattendue. La ligne s’allonge, le regard glisse le long des franges et la jambe paraît plus fine, plus élancée, loin de la mini trapue de 2016.

Autre changement décisif : la matière. Les tissus fluides remplacent le daim cartonné ; la jupe suit les hanches au lieu de les emprisonner. Les franges se font fines, parfois concentrées sur les côtés ou seulement sur l’ourlet pour garder un bassin net et structuré. Ce travail presque architectural transforme un vêtement folklorique en élément de design contemporain.

Comment porter la jupe à franges longue sans tomber dans le cliché

Pour apprivoiser cette nouvelle silhouette, la règle d’or consiste à calmer le reste du look. Un pull en cachemire ou en laine vierge, une chemise d’homme blanche impeccablement boutonnée, un blazer oversize bien épaulé suffisent à encadrer le mouvement des franges. Aux pieds, bottes en cuir lisse à talon droit, mocassins massifs ou escarpins sobres donnent l’ancrage urbain qui empêche tout retour au cliché western.

Les conseils des stylistes sont clairs : adieu total look cowboy, santiags, chapeau et veste en jean délavé, place à une seule pièce forte portée au quotidien. La nuit, les versions satinées accrochent la lumière et se contentent d’un simple top en soie pour devenir vêtement bijou. Cette nouvelle coupe rappelle qu’en mode, il ne faut jamais dire « jamais » : la démarche se fait plus consciente, et une seule jupe bien choisie suffit à réveiller tout un vestiaire dans une logique de mode durable.