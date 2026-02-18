Kave Home : cette méthode d'experts avec les nouveautés pour relooker votre intérieur sans exploser le budget

Votre salon vous semble sage malgré des meubles pratiques ? Avec les nouveautés Kave Home, des experts déco dévoilent comment relooker chaque pièce avec style sans faire exploser le budget.

Un salon bien rangé, des meubles fonctionnels… et pourtant, la pièce paraît terne. Beaucoup se reconnaissent dans ce décor sage, sans vraiment savoir par où commencer pour le réveiller. On imagine aussitôt un gros chantier, un budget luxe ou un architecte d’intérieur. En réalité, les décorateurs l’assurent, le changement passe souvent par quelques choix très ciblés.

Les nouvautés Kave Home vont dans ce sens. Avec sa Selected Collection de 178 pièces, la marque espagnole brouille la frontière entre enseigne grand public et galerie de design : silhouettes sculpturales, matières nobles, lignes organiques. Les experts déco y voient un terrain de jeu idéal pour upgrader un intérieur sans exploser le budget.

Nouveautés Kave Home : le design d’éditeur à prix doux

Dans cette collection, le bois mène la danse. Le bois de frêne décliné en finition noyer ou naturelle, les placages de chêne soignés et l’acier inoxydable brossé donnent tout de suite du relief. Côté confort, les tissus en bouclette ou chenille et les fibres de cuir recyclé créent un effet cocon, loin de la fast déco jetable.

Pour un salon plus structuré, les chaises Granite, Bosca ou Jan affichent des lignes fluides et une vraie stabilité, entre 239 et 549 € environ. Les modèles déhoussables Cudia ou Alocs rassurent les familles. À la salle à manger, les tables Melvar ou Oaq, entre 1 000 et 1 500 €, deviennent instantanément la pièce maîtresse, surtout accompagnées des plafonniers Somar.

Les astuces d’experts pour un relooking Kave Home sans se ruiner

Les décorateurs le répètent : pour un relooking réussi, mieux vaut quelques meubles bien choisis qu’une avalanche de petits objets. Leur méthode avec Kave Home tient en trois réflexes simples :

Miser sur 2 ou 3 pièces fortes par pièce.

Privilégier bois, tissus résistants et formes intemporelles.

Travailler la lumière avant d’ajouter la petite déco.

On le voit bien avec les grandes tables ou les canapés modulaires : ils redessinent le volume, là où un nouveau coussin ne change presque rien. Même logique côté extérieur avec la ligne Turqueta en teck FSC 100 %, dont les grands transats autour de 3 270 € prolongent le salon vers la terrasse pour plusieurs étés.

Personnalisation, conseils et thèmes déco : le combo gagnant Kave Home

En boutique, cette stratégie devient encore plus facile à appliquer. À Marseille, un espace de 800 m² recompose salon cosy, chambre moderne, salle à manger chic et terrasse verdoyante ; on y personnalise canapés et fauteuils avec une large palette de tissus, pendant que les experts déco ajustent les choix au style et au portefeuille de chacun.

Le principe rappelle un relooking mode bien pensé. Lena Situations avait par exemple imaginé un look appelé « aller boire un verre en terrasse jusqu’à 23h », racontait-elle dans une vidéo reprise par MCE TV, puis une tenue pour « survivre à Paris sous 30 degrés ». En déco, définir ce type de thème avant d’acheter guide vers les bonnes pièces Kave Home sans dérapage de budget.