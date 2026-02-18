Maisons du Monde 2026 : cette décoratrice ne repart jamais les mains vides, ses trouvailles à -15 % avant lundi

En plein février, une décoratrice passe au crible la collection Printemps-Été 2026 de Maisons du Monde pour réchauffer le salon sans travaux. Entre canapés futés, suspensions sculpturales et code HAPPY15, ses trouvailles changent tout… à condition de bien les choisir.

Février, les jours rallongent, mais l’appartement reste hivernal. Pour beaucoup, impossible d’attendre le printemps sans une petite métamorphose du salon ou de la salle à manger. Les décoratrices le savent bien : chez Maisons du Monde, l’offre 2026 permet de changer l’ambiance sans casser un mur ni son compte en banque.

Entre la collection Printemps Été 2026 placée sous le signe de la tendance finca tribale, les matériaux bruts et l’éclairage travaillé, une professionnelle de la déco ne ressort jamais les mains vides des magasins de l’enseigne. Meubles, suspensions, tapis ou vase coup de cœur, quelques trouvailles déco suffisent pour tout réchauffer… à condition de bien les choisir.

Les meubles Maisons du Monde que les décoratrices choisissent en premier

Pour un salon bien pensé, les décoratrices commencent souvent par le canapé. Le canapé clic clac Hallen en velours côtelé, affiché à 399,00 euros, réunit look douillet et couchage d’appoint pratique. Quand la pièce sert aussi de chambre, le canapé convertible Clio, en tissu beige en polyester recyclé, offre un lit de 155 x 190 cm et un coffre discret. En studio, le clic clac Nio, ultra compact, repose sur une structure en bois certifié FSC et cache un couchage pour une personne, posé sur de fins pieds en hêtre massif.

Pour donner du relief, le buffet Stockholm en sheesham massif sert souvent de point focal : lignes très sobres, veinage chaud et vraie impression de meuble fait pour durer. Autour de la table, le fauteuil Cassandre en rotin cannage avec textile marron et la chaise Mangrove en bois de frêne durable composent un duo chic, complété par la table basse ronde Sienna en céramique écrue effet zellige et acacia.

Suspensions Maisons du Monde : les coups de cœur lumière d’une décoratrice

Les décoratrices misent aussi sur les suspensions de l’enseigne. Augustine, en polyester recyclé crème à trois niveaux, structure l’espace au dessus d’une table ronde. Garido joue la carte d’une lumière douce, Séraphine en verre strié ambre évoque les années 70, et Zita réunit trois abat jour en tissu recyclé pour un esprit bohème.

Pour que ces luminaires donnent tout, quelques repères suffisent. Au dessus d’une table, la hauteur idéale se situe autour de 70 ou 80 centimètres du plateau. Des ampoules LED blanc chaud entre 2700 et 3000 Kelvins évitent la lumière froide, et des murs vert sauge, terracotta douce ou gris chaud soulignent leurs tons crème.

Comment profiter des 15 % de réduction Maisons du Monde sans se tromper

En ce mois de février, l’opération Happy Friday rend ces trouvailles encore plus accessibles. Le code promo HAPPY15 offre 15 % de remise immédiate sur presque tout le site, y compris meubles, canapés et petite déco, à condition d’être inscrit au programme de fidélité et de commander avant lundi.

Certains modèles profitent de cette baisse : la chaise Mangrove tombe à 194,74 euros au lieu de 229 euros, le canapé convertible Clio à 511,56 euros au lieu de 599 euros, et le clic clac Nio à 195,63 euros au lieu de 229 euros. De quoi composer un salon ou un studio, surtout si l’on ajoute le service de relooking déco 3D Rhinov aussi remisé.