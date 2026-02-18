Chez IKEA, ce canapé 3 places best-seller avec méridienne passe sous les 900 € : ne tardez surtout pas

Hiver 2026, IKEA fait vaciller le seuil des 900 € avec son grand canapé 3 places SMEDSTORP et sa méridienne modulable. Promo Outlet, best‑seller familial et bon plan à saisir… ou pas tout à fait ?

Entre l’inflation et les envies de cocooning en plein cœur de l’hiver, trouver un grand canapé 3 places confortable sans dépasser son budget ressemble à une mission impossible. Les modèles avec méridienne affichent souvent des tarifs qui donnent envie de garder son vieux sofa un peu trop longtemps.

Cette fois, c’est IKEA qui crée la surprise avec le canapé SMEDSTORP, un 3 places avec méridienne modulable qui profite d’une baisse de 120 €. Son prix passe de 999 € à 879 €, en Outlet à partir du 4 février 2026, jusqu’à épuisement des stocks. Un format XXL sous les 900 € qui intrigue forcément.

Un grand canapé 3 places IKEA sous les 900 € en plein hiver

Dans un contexte où les étiquettes montent plus qu’elles ne descendent, voir un best-seller chuter de 12 % change vraiment la donne pour l’aménagement du salon. Les 120 € économisés peuvent filer vers un tapis moelleux, une lampe d’appoint ou un meuble TV, sans faire exploser la facture globale.

Le fait de passer sous la barre symbolique des 900 € joue aussi beaucoup. Pour de nombreux foyers, ce seuil aide à franchir le cap d’un achat plaisir mais engagé, surtout pour un canapé familial pensé pour durer plusieurs années. Le SMEDSTORP se place alors dans une zone rare : grande capacité, prix contenu, design travaillé.

SMEDSTORP : dimensions, confort et méridienne vraiment modulable

Avec ses 246 cm de large, une profondeur de 94 cm et une méridienne qui s’étire à 161 cm, le SMEDSTORP prend clairement sa place comme pièce maîtresse du séjour. L’assise profonde (64 cm) et la largeur utile de 219 cm permettent de s’installer à trois sans se serrer, voire de s’allonger pour une soirée série.

Côté confort, IKEA mise sur une combinaison de mousse haute résilience et de ressorts ensachés dans les coussins d’assise, pour un maintien souple mais ferme. Les pieds en chêne laissent environ 18 cm sous le meuble, pratique pour passer l’aspirateur. Le tout est couvert par une garantie de 10 ans. Les tissus Djuparp en velours, Lejde ou Viarp en coton/polyester offrent des ambiances différentes, du salon cosy au style plus sobre.

Accessoires IKEA à petit prix pour sublimer le canapé SMEDSTORP

Une décoratrice met souvent l’accent sur la verticalité et la lumière pour valoriser un canapé. Des rideaux DYTÅG, HILJA ou MAJGULL fixés au plus près du plafond et frôlant le sol donnent tout de suite une allure plus chic au salon. Un grand miroir HOVET ou plusieurs NISSEDAL posés au sol, à côté du canapé, reflètent le sol et le plafond et agrandissent visuellement la pièce.

Pour le côté cocooning, les housses de coussin SANELA en velours ou GURLI, associées au plaid VÅRELD, apportent du relief sans surcharger. Une couverture IKEA faite main autour de 24,99 € permet même de transformer un canapé un peu fade en vraie pièce déco. Quelques luminaires au style marqué, comme la suspension SINNERLIG ou un modèle de la collection VARMBLIXT, finissent de mettre le SMEDSTORP sous son meilleur jour.