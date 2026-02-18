Avant de refaire votre sol, regardez ce revêtement en bois effet ardoise qui fait vaciller le règne du carrelage

En 2024, de plus en plus de foyers français troquent le carrelage glacé pour des dalles Nadura effet ardoise signées Bjelin. Bois haute technologie ou simple trompe-l’œil minéral, ce sol intrigue autant qu’il réchauffe nos intérieurs.

A première vue, on dirait un sol d’ardoise posé dans un loft : grandes dalles mates, reliefs subtils, joints réguliers. Puis l’on marche pieds nus, et surprise, la surface reste tiède, presque moelleuse. Beaucoup de Français cherchent ce compromis entre cachet minéral et confort du bois, surtout dans les pièces où l’on vit vraiment.

Ce trompe-l’œil ne vient pas de la pierre, mais des dalles Nadura, un revêtement de sol bois nouvelle génération mis au point par Bjelin avec les technologies de Välinge Innovation. Visuellement, tout imite le carrelage : couleur, texture, bords chanfreinés. En réalité, ce sont des carreaux de bois densifié qui gardent sous leur peau minérale la chaleur d’un parquet. De quoi intriguer les amateurs de rénovation.

Un sol effet ardoise qui cache un cœur en bois

Héritée de la Slate Collection, l’esthétique joue à fond la carte ardoise. Les nuances de gris ou de beige, les veines plus sombres, les creux qui accrochent la lumière donnent vraiment l’illusion d’un dallage minéral. Les teintes LUNA, TITAN et NESO couvrent aussi bien une maison de campagne lumineuse qu’un appartement contemporain au style industriel.

Techniquement, ces dalles combinent fibres de bois, liants et charges minérales compressés en une surface très dense, résistante à l’usure, aux rayures et aux impacts. Le cœur Välinge Compositek améliore la tenue à l’humidité par rapport à un panneau bois classique. La promesse tient en une formule devenue slogan : « chaud comme le bois, solide comme le carrelage », résume La Boiserie, distributeur belge.

Dalles Nadura : un bois haute performance pour la vie de famille

Pensé à l’origine pour des espaces très fréquentés, ce sol est classé 34, c’est à dire adapté à un usage commercial intensif. Dans une maison, ce niveau de robustesse encaisse sans broncher passages répétés, jouets qui tombent, griffes d’animaux ou chaises que l’on tire. Le décor reste stable, sans éclats ni son creux désagréable lorsqu’un objet lourd chute.

La structure en Välinge Compositek limite aussi les gonflements en cas d’éclaboussures, pratique pour les cuisines ouvertes, entrées mouillées ou couloirs chargés de poussettes. Le système de clipsage 5G Dry assure des joints étanches à l’eau et une pose flottante rapide, sans colle. Le sol peut se démonter puis se reposer ailleurs ; certains produits proches, labellisés Ange Bleu, mettent en avant un profil environnemental contrôlé.

Combien ça coûte et où installer ce sol effet pierre en bois

Positionné dans le milieu de gamme supérieur, ce type de sol se trouve autour de 40 €/m² TTC chez certains distributeurs, hors pose. Un budget comparable à un beau carrelage, avec en plus le confort thermique du bois. Les pièces les plus adaptées restent le séjour, la cuisine, l’entrée ou un bureau. Selon la teinte choisie, on obtient un décor industriel, campagne chic ou très minimaliste, au point que l’on a spontanément envie de toucher pour vérifier s’il s’agit vraiment de bois.