Avant ce week-end, testez ce cake olives-jambon ultra moelleux que je refais chaque dimanche

Préparé presque les yeux fermés, ce cake olives-jambon rythme mes dimanches et rassemble toute la tablée. En quelques gestes, il passe du placard au four, sans jamais décevoir.

Chaque dimanche, il y a ces recettes qui reviennent comme un rituel rassurant. Pour beaucoup de familles, le cake olives-jambon fait partie de ces classiques qui sortent du four presque les yeux fermés, toujours avec le même succès, qu’il attende sur la table de la cuisine ou au milieu d’un apéritif animé.

Ce cake salé a tout pour lui : préparation rapide, ingrédients du placard et texture moelleuse qui plaît autant aux enfants qu’aux adultes. Il accompagne un déjeuner sur le pouce, un pique-nique ou un apéritif dînatoire sans jamais faillir, au point de devenir l’indétrônable du dimanche. Reste à comprendre pourquoi il fonctionne si bien.

Un cake olives-jambon avec des ingrédients du quotidien

Ici, pas besoin de produits rares ni de matériel sophistiqué. La force de ce cake tient à une liste courte d’ingrédients, souvent déjà présents dans la cuisine, où la simplicité sert vraiment le goût :

200 g de farine et 1 sachet de levure chimique

3 œufs

10 cl d’huile de tournesol ou d’olive

12 cl de lait

100 g de gruyère râpé

150 g de dés de jambon

100 g d’olives vertes dénoyautées

Poivre du moulin

La farine forme la charpente du gâteau, les œufs assurent le liant et la levure, bien mélangée à la farine, donne une mie aérée. L’huile et le lait, eux, apportent ce moelleux qui reste agréable même le lendemain, sans que le cake ne se transforme en bloc sec.

Une pâte moelleuse prête en 10 minutes

La préparation démarre par le préchauffage du four à 180°C, pour que la pâte saisisse dès l’enfournement. Dans un grand saladier, on fouette d’abord les œufs avec le poivre, puis on ajoute progressivement la farine et la levure tamisées. Cette méthode limite les grumeaux et donne une pâte déjà souple avant l’arrivée des liquides.

Le lait légèrement tiédi et l’huile sont ensuite incorporés petit à petit, en remuant énergiquement jusqu’à obtenir un mélange lisse. La pâte est alors prête à accueillir jambon, olives et fromage râpé, ajoutés délicatement à la spatule pour une répartition homogène. Versée dans un moule graissé et fariné, elle cuit environ 45 minutes à 180°C ; on évite d’ouvrir la porte durant les 30 premières minutes, puis on vérifie avec la lame d’un couteau, qui doit ressortir sèche.

Garniture, conservation et variantes pour ce cake du dimanche

Les dés de jambon, généreux, apportent une touche salée et tendre, tandis que les olives vertes donnent ce petit coup de fouet acidulé à chaque bouchée. Mieux vaut les rincer et bien les égoutter avant de les intégrer, pour ne pas détremper la mie. Le gruyère fond à la cuisson, créant des fils gourmands et une croûte dorée très appétissante.

Ce cake se prépare facilement à l’avance : une fois refroidi, il suffit de l’emballer hermétiquement ou de le placer dans une boîte bien fermée. Il se garde ainsi jusqu’à trois jours au réfrigérateur, en restant tendre. Quelques minutes au grille-pain ou au four redonnent du croustillant aux tranches. La base supporte aussi toutes les envies du dimanche : olives noires pour un goût plus corsé, feta ou chèvre à la place du gruyère, herbes comme thym ou romarin, voire quelques noix concassées, à condition de respecter l’équilibre entre ingrédients secs et liquides.