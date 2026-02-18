Je n’achète plus de pastilles WC : cette recette maison à 3 ingrédients assainit l’air et fait baisser la facture

En février 2026, l’air de nos toilettes et le prix des blocs WC deviennent difficiles à avaler. Et si trois ingrédients du placard faisaient basculer votre routine ?

Retenir sa respiration en ouvrant un sachet de pastilles WC, sentir l’odeur qui pique la gorge et voir le prix à la caisse, beaucoup finissent par se dire : « Je n’achète plus de pastilles WC ». Les blocs du commerce promettent une fraîcheur parfaite, mais laissent souvent un parfum agressif et une poubelle pleine de plastique. Sans parler d’un budget ménage qui gonfle pour un geste aussi banal que tirer la chasse.

En février 2026, en plein hiver, on passe plus de temps dedans et la qualité de l’air de la maison devient une priorité absolue. L’industrie des produits ménagers repose sur des formules chargées en agents chimiques et sur un marketing coûteux, loin d’un mode de vie léger et zéro déchet. Une recette de pastilles WC maison à seulement 3 ingrédients vient justement bousculer ces habitudes.

Pastilles WC industrielles : quand propreté rime avec pollution et surcoût

Derrière la blancheur éclatante promise se cachent souvent des agents de blanchiment chlorés

Côté portefeuille, les galets industriels reviennent entre 0,25 et 0,40 € l’unité, surtout à cause de la publicité, du transport et des emballages plastiques brillants. À raison d’une pastille par semaine, la facture grimpe sans qu’on s’en rende compte. En fabriquant ses propres tablettes, on ne paie plus que les ingrédients bruts, pas l’image sur le paquet.

Pastilles WC maison : 3 ingrédients pour des toilettes propres et écologiques

La bonne surprise, c’est qu’une poignée de poudres très simples suffit. Pour une fournée standard, il faut compter :

200 g de bicarbonate de soude

100 g d’ acide citrique

50 g de cristaux de soude

50 g de gros sel en option, pour un côté abrasif doux

Le bicarbonate nettoie et désodorise, l’acide citrique d’origine naturelle détartrent, les cristaux de soude, plus basiques, dégraissent et blanchissent l’émail. Certains ajoutent quelques gouttes d’huiles essentielles, mais ce n’est qu’un bonus parfumé.

Au contact de l’eau, le mélange bicarbonate de soude – acide citrique libère du dioxyde de carbone : l’effervescence décolle les saletés sans avoir besoin de frotter comme un forcené. Les cristaux renforcent l’action nettoyante, tandis que le gros sel, s’il est utilisé, joue les petites billes abrasives sans rayer la faïence. Trois ingrédients de base, un éventuel renfort, et on obtient des galets capables de rivaliser avec les produits du commerce.

Recette express : préparer et utiliser vos pastilles WC maison pas à pas

On commence par verser dans un grand saladier les 200 g de bicarbonate, 100 g d’acide citrique, 50 g de cristaux de soude et, si on le souhaite, le gros sel. Il faut mélanger longuement pour casser tous les grumeaux ; une texture bien homogène garantit des pastilles solides et efficaces. On évite de respirer la poussière, car l’acide citrique et les cristaux de soude peuvent être irritants à l’état pur. Vient ensuite l’étape clé : humidifier au vaporisateur, par petites pulvérisations, jusqu’à obtenir la consistance d’un sable mouillé qui se tient quand on le presse.

Si l’on verse l’eau directement, la réaction effervescente démarre dans le saladier et la fournée est perdue. Quand la texture est bonne, on tasse fermement le mélange dans un bac à glaçons ou un moule en silicone, sans remplir à ras bord. Le moule repose ensuite au sec au moins 24 heures ; les pastilles doivent devenir dures comme de la pierre avant démoulage. À l’usage, une pastille dans la cuvette, quelques minutes de pose puis un coup de brosse suffisent. Avec un coût de revient d’environ 0,15 € contre 0,40 € pour certaines marques, l’économie peut avoisiner les 40 € d’économie par an, tout en allégeant la poubelle et l’air de la maison.