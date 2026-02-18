Rappel conso en Bretagne : chez Intermarché et Netto, cette poitrine fumée au frigo peut vous rendre malade

En Bretagne, une poitrine roulée fumée Kerblavet vendue chez Intermarché, Netto ou Leclerc fait l’objet d’un rappel en urgence pour suspicion de contamination. Quels risques avec Listeria monocytogenes et comment savoir si votre barquette est concernée ?

Des lardons dorés dans une omelette, des pâtes crémeuses, une quiche maison… La poitrine fumée fait partie des basiques du frigo. En Bretagne, une référence bien précise de ce produit vient pourtant d’être retirée en urgence des rayons pour cause de contamination bactérienne.

Ce rappel conso, publié sur la plateforme officielle RappelConso, vise une poitrine roulée fumée cuite vendue notamment chez Intermarché et Netto. Les foyers bretons ayant fait leurs courses entre le 10 et le 13 février 2026 sont invités à vérifier de près leurs barquettes au réfrigérateur, avant le prochain repas.

Poitrine fumée Kerblavet rappelée chez Intermarché, Netto, Leclerc et Carrefour

Le produit concerné est une poitrine roulée fumée Kerblavet cuite*4 en barquette d’environ 180 g, conditionnée sous atmosphère protectrice, fabriquée par la Charcuterie du Blavet. Les références à contrôler sur l’étiquette sont les suivantes : GTIN 3418590000879, lot 1260370062, date limite de consommation 02/03/2026 et marque de salubrité FR 56.094.013.CE.

Cette poitrine fumée a été vendue uniquement en Bretagne, du 10 au 13 février 2026, dans plusieurs enseignes : Intermarché, Netto, Leclerc, Carrefour, Système U, Viveco, Proxi et Cocci. Le rappel, engagé à titre volontaire par le fabricant après la détection de Listeria monocytogenes, restera actif jusqu’au 18 mars 2026. Un numéro d’information a été mis en place pour les clients : 02 97 89 49 10.

Listeria monocytogenes : quels risques si vous avez mangé cette charcuterie ?

La bactérie Listeria monocytogenes peut entraîner une infection appelée listériose. Après ingestion d’un aliment contaminé, les premiers signes possibles sont une fièvre, isolée ou associée à des maux de tête et des courbatures, un tableau qui peut ressembler à un simple état grippal. Le délai d’incubation peut aller jusqu’à huit semaines, ce qui impose de rester attentif sur la durée en cas de consommation de cette poitrine fumée.

Les formes graves touchent surtout les femmes enceintes, les personnes âgées et les individus immunodéprimés. Chez ces publics, la bactérie peut provoquer des complications neurologiques ou des atteintes maternelles et fœtales. Toute personne ayant mangé ce lot et présentant des symptômes évocateurs est invitée à consulter son médecin traitant en mentionnant l’ingestion du produit rappelé.

Que faire si vous possédez la poitrine fumée Kerblavet rappelée ?

Les autorités recommandent de ne plus consommer la poitrine roulée fumée concernée, ni crue ni cuite, et de ne pas l’utiliser dans des préparations culinaires. La barquette doit être rapportée au point de vente pour obtenir un remboursement ; à défaut, le produit doit être détruit. En cas de doute ou de question, les consommateurs peuvent contacter le service dédié au 02 97 89 49 10 et surveiller leur état de santé durant plusieurs semaines après consommation.