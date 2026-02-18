Rappel conso E.Leclerc : cette saucisse de veau pourrait être contaminée, vérifiez d’urgence votre frigo

Début février, une saucisse de veau sans marque vendue au stand boucherie E.Leclerc Dommartin-lès-Toul fait l’objet d’un rappel pour risque sanitaire. Dates, symptômes et démarches : voici les réflexes à avoir sans tarder.

Un achat de viande au rayon boucherie peut, parfois, se transformer en alerte sanitaire. Début février 2026, un produit vendu en vrac dans un hypermarché E.Leclerc de Meurthe-et-Moselle a été placé sous rappel pour risque de contamination. Les clients qui ont rempli leur frigo ou leur congélateur à cette période peuvent donc être concernés sans forcément l’avoir remarqué.

Selon la plateforme officielle RappelConso, il s’agit d’une saucisse de veau sans marque préparée au stand traditionnel de l’hypermarché E.Leclerc Dommartin-lès-Toul. Vendue sur quelques jours seulement début février, elle fait l’objet d’un rappel conso pour présence possible de bactéries Salmonella spp, responsables de la salmonellose. Avant le prochain repas ou barbecue, un simple coup d’oeil aux paquets peut éviter bien des tracas.

Rappel conso chez E.Leclerc Dommartin-lès-Toul : la saucisse de veau en question

Mis en ligne le 17 février 2026 sur RappelConso et relayé le 18, l’avis vise un seul lot vendu au détail au stand boucherie de ce magasin de Meurthe-et-Moselle. Les clients, qu’ils soient habitués ou de passage, doivent vérifier si leur achat correspond aux références suivantes :

Produit : saucisse de veau sans marque, stand boucherie traditionnel.

: saucisse de veau sans marque, stand boucherie traditionnel. Lot : 04/02/2026.

: 04/02/2026. GTIN : 0201108000000.

: 0201108000000. DLC : 07/02/2026.

: 07/02/2026. Vente : du 4 au 7 février 2026.

: du 4 au 7 février 2026. Magasin : E.Leclerc Dommartin-lès-Toul (54).

: E.Leclerc Dommartin-lès-Toul (54). Fin de rappel : 4 mars 2026.

La présence de salmonelles expose à une salmonellose, infection alimentaire parfois sévère. Les jeunes enfants, personnes âgées, femmes enceintes ou immunodéprimées sont les plus vulnérables. Même si une cuisson à cœur à 65 °C détruit ces bactéries, les autorités demandent de ne plus consommer ce lot et de nettoyer soigneusement planches, couteaux, frigo et plan de travail.

Comment vérifier votre frigo ou congélateur si vous avez acheté cette saucisse de veau

Si vous avez encore de la saucisse de veau au réfrigérateur, vérifiez l’étiquette : achat entre le 4 et le 7 février 2026, date limite de consommation au 7 février, lot 04/02/2026 ou code 0201108000000. La viande reste concernée même congelée si ces références coïncident. Dans ce cas, il faut arrêter de la manger, ne pas la donner à d’autres ni aux animaux, et la jeter ou la rapporter au stand boucherie pour un remboursement jusqu’au 4 mars 2026, généralement sans ticket de caisse.

Pour les personnes qui ont déjà mangé cette saucisse de veau, des troubles comme diarrhée, fièvre, vomissements ou douleurs abdominales peuvent apparaître entre 6 et 72 heures après le repas. S’il n’y a aucun signe dans les 7 jours, aucune démarche particulière n’est demandée pour ce rappel. Chez un enfant, une personne âgée, enceinte ou fragile, la moindre alerte doit conduire à consulter rapidement un médecin en précisant la consommation du produit rappelé.

RappelConso, numéro utile et démarches auprès de l’hypermarché

Toutes ces données figurent sur la fiche dédiée de RappelConso, qui centralise les rappels de denrées alimentaires en France. Pour toute question sur cette saucisse de veau chez E.Leclerc Dommartin-lès-Toul, les clients peuvent aussi contacter le point de vente au 03 83 65 12 20, vérifier avec un employé si leur achat est concerné et se faire accompagner pour le remboursement, pendant qu’à la maison l’on termine de nettoyer soigneusement ustensiles et surfaces ayant touché la viande crue.