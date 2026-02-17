Rappel massif en France : ce fromage de brebis vendu chez E.Leclerc et Super U est contaminé par une bactérie

Depuis avril 2025, une série de fromages de brebis GAEC du Val Gelon vendus chez E.Leclerc, Intermarché ou Super U fait l'objet d'un rappel national. Quels produits précis vérifier dans votre frigo et quels risques pour votre santé ?

Sur un plateau de fromages, dans une salade ou sur une tartine, le fromage de brebis fait partie du quotidien. Depuis peu, un producteur fermier voit pourtant toute sa gamme retirée des rayons, car les autorités redoutent la présence de bactéries dangereuses dans ses produits.

Un rappel national vise les fromages de brebis fermiers au lait cru GAEC du Val Gelon, pour un risque de contamination par Listeria monocytogenes et Salmonella spp. Ces fromages ont été vendus dans toute la France entre le 1er avril 2025 et le 23 janvier 2026, chez E.Leclerc, Intermarché, Super U, mais aussi en coopératives et sur des marchés locaux. De nombreux frigos domestiques peuvent donc être concernés.

Quels fromages de brebis GAEC du Val Gelon sont rappelés ?

Le rappel couvre l’ensemble des fromages de brebis fermiers au lait cru produits par GAEC du Val Gelon : tommes, p’tits frais, enrobés, bûches, crottins, séchons. Tous les lots sont concernés, quel que soit le conditionnement ou le numéro, dès lors que l’achat est intervenu entre le 1er avril 2025 et le 23 janvier 2026. La procédure officielle de rappel doit s’achever le 24 février 2026.

Ces produits ont été distribués dans des enseignes de grande distribution comme E.Leclerc à Drumettaz, Intermarché à Sainte-Marie-de-Cuines ou Super U à Détrier, mais aussi via des coopératives laitières, des magasins de producteurs et des stands de marché partout en France. Même un petit fromage acheté en direct au producteur peut donc être concerné.

Listeria, Salmonella : quels risques pour la santé ?

La suspicion de Listeria monocytogenes expose à une listériose. Cette infection alimentaire provoque le plus souvent fièvre, maux de tête et courbatures, parfois des troubles digestifs. L’Institut Pasteur, cité par Nice-Matin, rappelle que « La listériose est une infection grave mais rare et mortelle dans 30 à 40% des cas survenant en dehors de la grossesse ». Le délai d’incubation peut aller jusqu’à huit semaines chez les personnes les plus fragiles.

Le rappel signale aussi un risque de contamination par Salmonella spp, bactéries à l’origine des salmonelloses. Ces infections entraînent diarrhées soudaines, douleurs abdominales, parfois vomissements et fièvre, dans un délai de six à soixante douze heures après la consommation. Sans symptôme digestif dans les sept jours, aucune consultation spécifique n’est recommandée.

Que faire si vous avez acheté ces fromages de brebis GAEC du Val Gelon ?

Les fromages concernés ne doivent plus être consommés, ni crus ni à peine tiédis. Ils peuvent être rapportés au point de vente afin d’obtenir un remboursement, un échange ou un bon d’achat selon la politique de l’enseigne, même sans ticket de caisse, ou être détruits à domicile dans un sac fermé.

En cas de fièvre, maux de tête, courbatures ou troubles digestifs après consommation de ces fromages, il faut consulter un médecin en signalant ce produit. Les signes de salmonellose surviennent dans les premières soixante douze heures, tandis qu’un épisode de listériose peut apparaître jusqu’à huit semaines après, d’où une vigilance prolongée chez les femmes enceintes et les personnes fragiles.