Épuisée en cette fin d’hiver, j’ai troqué ma salière pour un gomasio maison, mélange de sésame complet et de sel marin gris. Quelques semaines plus tard, fatigue, fringales et tension artérielle n’avaient plus tout à fait la même allure.

En cette fin d’hiver 2026, beaucoup se sentent épuisés, le moral en berne, la main qui se dirige machinalement vers la salière à chaque repas. Ce réflexe paraît anodin, pourtant le sel de table blanc, raffiné à l’extrême, sature l’organisme en sodium sans vraiment le nourrir. Face à cette routine, un simple mélange maison de sésame et de sel gris change doucement les assiettes.

Ce sel raffiné ne contient plus que du chlorure de sodium presque pur, sans les oligo-éléments de départ. Son excès est relié à l’hypertension artérielle, qui touche environ un adulte sur trois en France, alors que l’Organisation mondiale de la santé conseille moins de 5 g de sel par jour. De quoi donner envie de poser sur la table un autre condiment.

Du sel de table au gomasio maison : un tournant discret

Le sel de table qui trône dans la plupart des cuisines est lavé, blanchi, traité pour rester fluide, jusqu’à ne plus offrir que du goût salé. Pour neutraliser cet afflux de sodium, l’organisme puise dans ses réserves minérales, ce qui entretient fatigue, fringales et met les artères sous pression à long terme.

Face à ce constat, le gomasio maison, né de la cuisine macrobiotique japonaise, propose un autre chemin. Il marie graines de sésame complet et sel marin gris non raffiné, dans un ratio traditionnel de 10 à 12 volumes de sésame pour 1 volume de sel. À saveur équivalente, cela divise pratiquement par dix la quantité de sodium absorbée.

Préparer son gomasio maison : la recette ultra simple

Dans sa version la plus simple, ce « sel de sésame » se prépare avec deux ingrédients de base, en respectant la bonne proportion. Pour un petit bocal, on peut partir sur :

10 cuillères à café de graines de sésame blond ou complet

1 cuillère à café de sel marin gris non raffiné

On fait d’abord sécher rapidement le sel dans une poêle en inox ou en fonte, sans matière grasse, puis on ajoute les graines de sésame. À feu moyen, il suffit de remuer jusqu’à ce qu’elles dorent, sautillent légèrement et dégagent une odeur de noisette. Une fois le mélange refroidi, on le broie au mortier en écrasant environ 80 % des graines, pour obtenir une poudre dorée, un peu grasse, qui reste friable.

Ce qui change quand le gomasio remplace la salière

Utilisé cru, simplement saupoudré sur du riz complet, du quinoa, des légumes vapeur ou une soupe, le gomasio apporte un goût grillé, légèrement croquant, qui comble les papilles. Le sésame fournit du calcium, du fer, des vitamines du groupe B et surtout du magnésium, souvent appelé minéral du calme. Au fil des jours, l’appétit se régule, les envies de grignotage de fin d’après-midi s’espacent et l’énergie devient plus stable.

Moins de sel blanc et plus de gomasio signifient moins de sodium, enjeu majeur pour la tension. Un essai chinois sur un sel allégé en sodium a observé moins de nouveaux cas d’hypertension ; « Cela permet aux consommateurs de minimiser le potentiel de risques cardiovasculaires, tout en continuant d’ajouter de la saveur à leurs plats », explique le Dr Yangfeng Wu, principal auteur de l’étude, cité par Top Santé.

Sources Top Santé

«Choisir ce sel au supermarche peut fortement reduire lhypertension»