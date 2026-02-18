Couette tassée, paquets de garnissage : cette méthode lavage-séchage évite la catastrophe et garde le gonflant

À chaque lavage, la peur de voir sa couette perdre son gonflant freine les bonnes résolutions. Température, essorage et séchage cachent pourtant une méthode rassurante.

Fin d’hiver, on a envie de glisser dans une couette propre et gonflante. Pourtant, beaucoup hésitent à la mettre en machine de peur de la retrouver tassée, avec des « paquets » de garnissage. Entre température, essorage et taille du tambour, un mauvais réglage peut transformer un duvet douillet en grande toile raplapla.

Une couette accumule transpiration, poussière et acariens ; un lavage de la couette reste donc conseillé environ tous les six mois, et jusqu’à 2 ou 3 fois par an pour une couette synthétique. L’enjeu dépasse l’hygiène : un entretien brutal casse les fibres, agglomère le rembourrage et réduit le confort thermique. Tout se joue en réalité sur quelques gestes simples, au lavage comme au séchage.

Lavage de la couette : les réglages qui évitent de tasser le garnissage

Avant tout, regardez l’étiquette et le garnissage : duvet, plumes, synthétique, soie. Une couette 2 personnes de 140×200 cm demande une machine d’au moins 7 kg, une 200×200 cm plutôt 9 kg ; en-dessous, direction laverie. La couette doit tourner seule, sans être comprimée, pour que l’eau et la lessive circulent partout.

Pour la majorité des couettes, la bonne base est un lavage à 40 °C avec lessive liquide douce, sans surdosage. Le garnissage en duvet ou plumes supporte 40 °C avec essorage court, tout comme le polyester ; la soie réclame un programme délicat à 30 °C et un passage en machine très occasionnel. Un essorage autour de 800 à 1 000 tours/minute limite les chocs, et quelques balles de lavage ou de tennis empêchent le rembourrage de se mettre en boule.

Séchage de la couette : garder le gonflant sans abîmer les fibres

Le séchage de la couette pèse autant que le lavage sur son volume. Le plus sûr reste le sèche-linge en programme délicat ou synthétique, à températures modérées, autour de 50 °C pour les plumes. Bien mené, ce séchage peut préserver jusqu’à 94 % du pouvoir gonflant du garnissage. Glissez 2 ou 3 balles de tennis propres dans le tambour, laissez tourner longuement et sortez la couette plusieurs fois pour la secouer et vérifier qu’il ne reste plus de zones froides.

Sans sèche-linge, étendez la couette bien à plat ou sur un large étendoir, par temps sec, loin d’un radiateur ou d’un soleil brûlant. Retournez-la et tapez-la régulièrement pour casser les paquets, surtout avec le duvet ; les modèles en soie doivent toujours sécher à l’air libre. Une zone qui reste froide ou lourde signale encore de l’humidité : mieux vaut prolonger que stocker et voir apparaître moisissures et mauvaises odeurs.

Petits gestes au quotidien pour préserver le gonflant de la couette

Entre deux lavages, secouez la couette chaque matin pour redistribuer le garnissage et aérez la chambre quelques minutes. Une housse de couette propre limite les salissures directes, surtout si vous dormez sans pyjama. Hors saison, rangez la couette dans une housse textile respirante, à l’abri de l’humidité ; elle gardera son volume et restera moins attractive pour les acariens.

En pratique, quelques réflexes suffisent pour préserver le gonflant année après année :

utiliser une machine assez grande sans comprimer la couette ;

respecter 40 °C (30 °C pour la soie), lessive douce et essorage modéré ;

sécher complètement, idéalement au sèche-linge doux avec balles de tennis.