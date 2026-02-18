Sécurisez votre jardin pour moins de 30 € : chez Castorama, cette clôture de 193 cm affole les clients

À l’heure où la moindre clôture fait exploser le budget, un panneau rigide de 193 cm signé Blooma bouscule les prix chez Castorama. Entre sécurité, avis clients élogieux et pose simplifiée, ce bon plan pourrait changer votre jardin.

Quand on remet le nez au jardin après l’hiver, la clôture fatiguée saute vite aux yeux : grillage affaissé, panneaux tordus, trous laissés par le chien du voisin. On pense aussitôt gros budget et travaux compliqués, au point de repousser encore le projet de sécuriser le terrain.

Une offre repérée chez Castorama vient casser cette idée reçue. Le panneau rigide Blooma Louga 193 cm, long d’environ 2 mètres, y passe de près de 32 € à seulement 27,12 € jusqu’au 24 février 2026. Autrement dit, une clôture haute, solide et moderne pour un tarif qui reste largement sous la barre des 30 €.

Blooma Louga 193 cm : une clôture rigide vraiment protectrice

Dans les gammes d’entrée de prix, les grillages montent rarement aussi haut. Avec ses 193 cm de hauteur, ce panneau crée une barrière bien plus difficile à enjamber et coupe efficacement les vues directes depuis la rue ou les jardins voisins. La maille de 55 mm renforce la rigidité et gêne autant les intrus que les animaux errants.

Le cœur du panneau est en acier galvanisé, protégé par un revêtement PVC vert. Ce duo résiste à la rouille comme aux intempéries et se fond naturellement dans les haies ou les massifs. La lumière continue de passer à travers le grillage, tout en marquant clairement les limites du terrain, et aucun entretien lourd n’est à prévoir, contrairement au bois.

Un prix de 27,12 € le panneau qui fait baisser le budget clôture

Au tarif habituel d’environ 32 € l’élément, ce type de panneau représente souvent un investissement conséquent. En passant à 27,12 €, l’économie frôle les 5 € par panneau et devient vite importante sur la longueur d’un terrain. Pour moins de 30 €, on obtient ici 2 mètres linéaires de clôture rigide, haute de 193 cm, avec un excellent rapport surface-prix.

Cette remise n’est pas permanente : le prix canon est annoncé jusqu’au 24 février 2026, sous réserve des stocks disponibles. Les acheteurs semblent déjà conquis, avec une note moyenne de 4,71 étoiles sur 5 et plus de 100 avis publiés, qui saluent la solidité de la structure et la qualité du revêtement dans le temps.

Poser soi-même ses panneaux Blooma pour sécuriser son jardin

Pour profiter réellement du bon plan, il suffit d’ajouter au panier des poteaux compatibles, les clips de fixation adaptés et quelques outils simples. Tout se trouve en magasin, dans la même gamme, ce qui permet de repartir avec une solution clé en main sans chercher des pièces spécifiques pendant des semaines.

L’installation en elle-même reste accessible aux débutants : le secret réside dans l’alignement des poteaux, à vérifier avec un cordeau et un niveau avant de serrer les clips. Le panneau rigide se glisse ensuite dans les fixations, sans nécessiter la tension d’un grillage en rouleau, ce qui autorise un chantier sur un simple week-end tout en économisant la main-d’œuvre.