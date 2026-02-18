Potager : ce légume-racine oublié à semer maintenant avant le printemps va changer vos récoltes d’hiver

Fin d’hiver, alors que le potager semble au repos, une racine noire discrète peut déjà prendre possession des planches. Rustique et nutritive, la scorsonère promet un garde-manger d’hiver étonnamment généreux.

Les bacs à semis sont encore rangés, le sol reste frais et humide, et pourtant l’envie de relancer le potager se fait pressante. Dans ce décor de fin d’hiver, un légume-racine oublié peut déjà prendre place au jardin, prêt à fournir de longues racines tendres quand tout le reste dormira encore.

Ce candidat discret, c’est la scorsonère, ou Scorzonera hispanica, parfois vendue sous le nom de salsifis noir. Sa peau sombre cache une chair blanche et fondante, au goût délicat rappelant l’huître ou l’asperge. La fin février et le mois de mars sont le moment idéal pour installer ce trésor, à condition de lui offrir les bonnes conditions.

Scorsonère, le trésor noir du potager qui brave les gelées

Longtemps cantonnée aux potagers d’antan, cette racine noire revient doucement sur le devant de la scène. Elle séduit par sa saveur fine, mais aussi par ses atouts nutritionnels : riche en fibres et en calcium, la scorsonère trouve facilement sa place dans une assiette hivernale plus légère que les féculents classiques.

Côté résistance, elle coche toutes les cases du légume d’hiver robuste. Cette plante vigoureuse supporte des gelées allant jusqu’à -10 °C sans broncher. Elle se contente d’un emplacement ensoleillé et d’un sol léger, bien ameubli et débarrassé des cailloux. Un point non négociable : éviter absolument le fumier frais, qui déforme les racines.

Quand et comment réussir le semis de fin d’hiver

Dès que la terre se ressuie un peu, entre fin février et le courant du mois de mars dans la plupart des régions, on peut lancer le semis de fin d’hiver en pleine terre. L’objectif : préparer dès maintenant une récolte échelonnée d’octobre jusqu’à la fin de l’hiver prochain, sans passer par la case serre ni châssis.

Tout se joue dans la préparation du lit de semence : un sol travaillé en profondeur, léger, sans pierre, permet aux racines de filer bien droites. Pour le semis proprement dit, la méthode est simple :

Tracer des lignes espacées de 25 cm et ouvrir des sillons peu profonds.

Déposer les graines, les couvrir d’environ 2 cm de terre fine, puis tasser légèrement.

Arroser en pluie très fine pour humidifier sans détremper.

Garder le sol frais : la levée prend 15 à 20 jours, il ne faut pas s’inquiéter si rien ne bouge au début.

Éclaircir ensuite pour ne garder qu’un plant tous les 8 à 10 cm.

Une récolte longue durée et un coup de pouce à la biodiversité

Une fois installée, la scorsonère demande peu de soins : quelques binages, un arrosage modéré en période sèche, et elle construit patiemment ses racines. La récolte commence en octobre et se poursuit tout l’hiver, au fur et à mesure des besoins, comme dans un garde-manger vivant. Les racines sortent du sol fermes et cassantes, parfaites en gratin, en soupe ou simplement vapeur.

En laissant quelques pieds en place, le jardinier profite encore davantage de cette plante. Au printemps, les jeunes pousses se cuisinent comme des légumes verts, offrant une deuxième récolte. Puis viennent les fleurs jaunes, très mellifères, qui attirent abeilles et auxiliaires et participent à un équilibre naturel précieux pour le reste du potager. Une simple rangée semée maintenant peut changer l’allure de vos hivers au jardin.