Votre cornouiller est tout gris ? Ce geste à faire entre le 10 et le 25 février relance ses couleurs à ne pas rater

En plein cœur de l’hiver, de nombreux cornouillers virent au gris et déçoivent les jardins. Entre le 10 et le 25 février, un simple geste de taille peut tout changer.

En plein hiver, beaucoup de jardiniers découvrent un cornouiller aux tiges ternes, presque grisâtres, là où ils attendaient un buisson rouge vif ou jaune citron. L’arbuste semble avoir perdu sa magie, comme s’il s’était éteint. Pourtant il ne s’agit ni d’une maladie ni d’un échec de culture : un geste précis peut réveiller sa couleur.

Les cornouillers à écorce décorative, comme Cornus alba ou le cornouiller sanguin Cornus sanguinea, sont pourtant réputés faciles : peu sensibles aux maladies, très résistants au froid, ils poussent même dans des sols pauvres et caillouteux. Leur feuillage caduc disparaît l’hiver pour dévoiler des rameaux rouge vif, jaunes ou orangés. Si ce spectacle s’estompe, le problème vient surtout du bois qui vieillit.

Pourquoi votre cornouiller a perdu ses couleurs d’hiver

Chez ces arbustes, seule l’écorce du bois jeune garde une couleur vraiment intense. Avec le temps, les tiges s’épaississent, l’écorce devient plus protectrice, presque comme du liège, et les pigments rouges, orangés ou jaunes se retrouvent masqués. Le massif qui flamboyait se change alors en fouillis de branches sombres où la teinte vive n’apparaît plus qu’au bout des rameaux.

Un cornouiller laissé des années sans taille finit par perdre sa vocation décorative hivernale pour redevenir un arbuste banal. Même les beaux sujets plantés en haie ou en groupe, capables d’atteindre 3 mètres en 5 ans, se dégarnissent à la base et grisent. Pour retrouver des tiges lumineuses, il faut accepter une vraie taille de rajeunissement.

Février : le moment clé pour la taille du cornouiller

La période idéale pour la taille du cornouiller en février se situe en fin d’hiver. Le cornouiller sort alors doucement de son repos végétatif et s’apprête à mobiliser les réserves accumulées dans les racines pour nourrir les bourgeons. En taillant à ce moment, l’énergie se dirige vers la création de nouveaux rameaux au lieu de maintenir les vieilles branches peu décoratives. Ce choix prépare l’embrasement de l’arbuste l’hiver suivant.

Une taille trop précoce, en plein cœur de l’hiver, expose les plaies de coupe aux gels sévères ; trop tard, après la sortie des feuilles, épuise inutilement la plante. Pour les cornouillers à tiges colorées, la fenêtre efficace se situe entre le 10 et le 25 février, juste avant le débourrement, quand les bourgeons gonflent. Certains jardiniers rabattent aussi en mars les touffes à environ 15 cm du sol sur une partie des rameaux.

Comment tailler votre cornouiller pour retrouver des tiges colorées

Le geste clé repose sur la fameuse règle des deux ans : sacrifier le vieux bois pour faire place au jeune. Les pousses de plus de deux ans, plus épaisses, à l’écorce terne, brune ou grisâtre et rugueuse, sont à supprimer. Les rameaux d’un ou deux ans restent fins, lisses et vivement colorés. En coupant les vieilles tiges à la base, à 5 ou 10 cm du sol, on déclenche l’émission de rejets vigoureux depuis la souche.

Concrètement :

Intervenez entre le 10 et le 25 février, juste avant le débourrement, lorsque les bourgeons gonflent légèrement.

Supprimez à la base les tiges ternes de plus de deux ans en les coupant à 5 ou 10 cm du sol, et gardez les jeunes rameaux colorés.