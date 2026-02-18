Chez Leroy Merlin, cette suspension en verre doré à moins de 40 € donne un effet hôtel de luxe, mais pas pour longtemps

En plein cœur de l’hiver, une suspension en verre doré signée Leroy Merlin affole les amateurs de déco chic à petit prix. Que cache vraiment ce bon plan lumineux ?

Changer un luminaire peut suffire à faire oublier la grisaille de fin d’hiver. Beaucoup rêvent d’une lumière plus douce et d’un intérieur un peu plus chic, sans repeindre ni pousser les meubles. Un modèle en verre et métal doré fait justement parler de lui dans les rayons luminaires d’une grande enseigne française.

Chez Leroy Merlin, la suspension Decor glass joue les pépites : son prix vient d’être revu à la baisse pour passer sous la barre des 40 €. Verre légèrement ambré, finition dorée, diamètre 28 cm et culot E27 : tout est réuni pour apporter un air d’hôtel chic au plafond. Reste à savoir dans quelle pièce elle fera le plus d’effet.

Suspension Decor glass : le bon plan verre doré de Leroy Merlin à moins de 40 €

Son globe en verre ambré diffuse une lumière douce, moins agressive que celle d’un spot nu. La structure en métal doré capte les reflets et donne à l’ensemble un côté bijou suspendu, visible sans être envahissant. Compatible avec une ampoule E27 classique, non fournie, la suspension s’adapte à une LED blanc chaud comme à une ampoule filament décorative.

Côté budget, la suspension Decor glass coche la case bon plan : autour de 49 € hors promo, elle passe à 39 € jusqu’au 3 mars 2026, dans la limite des stocks, soit près de 20 % de remise. Sur le site Leroy Merlin, la version dorée affiche une note de 5/5, rassurante pour les indécis.

Où installer cette suspension en verre doré pour un effet chic immédiat

Cette suspension en verre doré trouve facilement sa place dès l’entrée, à la place d’une boule en papier défraîchie ou d’un spot trop froid. Son éclairage tamisé crée une ambiance accueillante sans assombrir l’espace. Elle fonctionne tout aussi bien au cœur de la pièce de vie, où elle structure la zone que l’on veut mettre en valeur :

au-dessus d’une table de salle à manger pour des dîners plus chaleureux ;

dans un coin lecture du salon, en complément d’un lampadaire ;

au centre d’un petit séjour ou d’un studio pour dessiner un vrai coin repas ;

dans un couloir ou une entrée longue, en duo parfaitement aligné.

Ce goût pour des lumières plus chaleureuses ne se limite pas aux suspensions en verre doré. « J’ai adoré m’inspirer des figures scandinaves traditionnelles, comme le julbock (chèvre de Noël) et les associer à des coloris pastel et des motifs inspirés de l’art populaire pour apporter une touche de modernité à la collection », a expliqué Eva Lundgreen, designer IKEA, dans un entretien au Journal de la Maison.

Une offre limitée sur Decor glass : détails pratiques avant de passer en caisse

Avant de se décider, quelques détails pratiques comptent. Mieux vaut vérifier la disponibilité du modèle en ligne ou en magasin, surtout si l’on vise une couleur ou une quantité précise.

La suspension se fixe sur un point lumineux existant et accepte une ampoule E27 ; une LED blanc chaud met en valeur les reflets du verre. Dans la collection Decor Glass, un plafonnier verre et laiton doré à moins de 40 € permet de retrouver ce style dans une pièce au plafond plus bas.