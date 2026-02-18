Intermarché, Leclerc, Super U : ce fromage de brebis au lait cru touché par deux bactéries redoutées est chez vous ?

Un rappel vise plusieurs fromages de brebis au lait cru vendus en France, notamment dans des magasins Intermarché, E.Leclerc et Super U. Qui est réellement concerné et quels risques sanitaires sont en jeu ?

Sur bien des tables françaises, le petit morceau de fromage de brebis sort du frigo sans qu’on y pense, pour accompagner une salade, un apéro ou un dîner rapide. Derrière ce geste anodin, un risque existe pourtant.

Une alerte de RappelConso vise des fromages de brebis au lait cru du GAEC du Val Gelon, vendus en France entière, par exemple dans des magasins Intermarché, E.Leclerc et Super U, pour suspicion de bactéries.

Quel fromage de brebis est rappelé chez Intermarché, Leclerc et Super U ?

Tous les lots ont été commercialisés entre le 1 décembre 2025 et le 23 janvier 2026, en grandes surfaces, coopératives et marchés. Sont concernés plusieurs formats de fromages de brebis :

tomme

p’tits frais

enrobés

bûches

crottins

séchons

Ces produits ont été repérés notamment à E.Leclerc Drumettaz, Intermarché Sainte-Marie-de-Cuines et Super U Détrier, et dans des magasins de producteurs. Le rappel évoque un risque de contamination par Listeria monocytogenes et Salmonella, avec remboursement jusqu’au 24 février 2026.

Listériose et salmonellose : quels risques avec ce fromage de brebis ?

Fièvre, maux de tête et courbatures sont les premiers signes de listériose, avant d’éventuelles complications chez les personnes fragiles. « La listériose est une infection grave mais rare et mortelle dans 30 à 40% des cas survenant en dehors de la grossesse », rappelle l’Institut Pasteur, cité par Nice-Matin. La fiche de rappel précise que « Des formes graves avec des complications neurologiques et des atteintes maternelles ou fœtales chez la femme enceinte peuvent également parfois survenir », avec une incubation jusqu’à huit semaines.

Les Salmonella provoquent diarrhées, vomissements, douleurs abdominales et fièvre peu après la consommation. Pour montrer la gravité potentielle de ces infections digestives, le site RappelConso, cité par Marmiton à propos d’une autre bactérie, précise : « Les Escherichia coli shiga toxinogène (STEC) peuvent entraîner dans la semaine qui suit la consommation de produits contaminés, des diarrhées parfois sanglantes, des douleurs abdominales et des vomissements, accompagnés ou non de fièvre. Ces symptômes peuvent être suivis (5 à 8% des cas) de complications rénales sévères, principalement chez les enfants. Les personnes qui auraient consommé les produits mentionnés ci-dessus et qui présenteraient ce type de symptômes sont invitées à consulter sans délai leur médecin traitant en lui signalant cette consommation ainsi que le lieu et la date d’achat ».

Que faire si vous avez ce fromage de brebis à la maison ?

Si vous avez acheté ce fromage du GAEC du Val Gelon, il ne doit plus être consommé, même cuit : rapportez-le pour remboursement ou jetez-le. En cas de fièvre, de maux de tête ou de courbatures après consommation, un rappel sanitaire précise : « Les personnes qui auraient consommé les « produits » mentionnés ci-dessus et qui présenteraient de la fièvre, isolée ou accompagnée de maux de tête, et des courbatures, sont invitées à consulter leur médecin traitant en lui signalant cette consommation ».

Dans l’Est, un fromage frais de brebis de la Fromagerie L’Or Blanc fait l’objet d’un rappel pour Listeria, avec la mention officielle « Présence de listeria monocytogenes ». Pour limiter le risque, l’Institut Pasteur conseille de « bien cuire les aliments d’origine animale, d’enlever la croûte de tous les fromages, de laver soigneusement les légumes et les herbes aromatiques et de bien recuire jusqu’à ébullition les produits achetés prêts à consommer ‘traiteur' ».