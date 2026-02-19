Coup de barre à 16 h : j’ai troqué biscuits et chips pour ces petites graines, impossible de revenir en arrière

À 16 heures, mon rituel biscuits et chips me laissait épuisé et coupable au bureau. Jusqu’au jour où un simple snack de graines de courge a tout bousculé.

Il est 16 heures, la lumière baisse, l’estomac se réveille. La main attrape des biscuits, une barre chocolatée, quelques chips. Sur le moment, le sucre et le gras stimulent un peu, puis le « coup de mou » retombe, plus lourd. Reste un mélange de fatigue, de culpabilité et de tâches encore à finir.

Ce rituel de grignotage repose sur des encas ultra transformés très riches en énergie mais pauvres en nutriments. La glycémie grimpe, puis chute brutalement, d’où la somnolence et l’envie de reprendre du café. Pourtant, ce moment de pause répond aussi à un besoin simple : mastiquer, entendre le croquant, relâcher la pression accumulée.

Graines de courge : le snack croquant qui remplace biscuits et chips

Pour garder ce plaisir du croquant sans les calories vides, un aliment discret s’impose peu à peu : les graines de courge. Longtemps jetées avec les déchets du potiron, ces petites lamelles vert sombre renferment protéines végétales, fibres et minéraux. Dans une simple poignée, elles offrent un encas minuscule par le volume, mais vraiment nourrissant.

Là où biscuits et barres chocolatées remplissent surtout l’estomac, ces graines apportent ce que le corps attendait : des nutriments. La satiété tient plus longtemps et les signaux de faim intempestifs s’apaisent. Une poignée d’environ 30 g fournit près de 11 % de l’apport quotidien recommandé en fer, d’après les données relayées par Marie Claire.

Energie, glycémie et humeur : ce que les graines de courge changent à 16 heures

Le psychiatre Daniel Amen, docteur en neurosciences, rappelle le rôle clé des minéraux présents dans ces graines. « Elles sont riches en magnésium, qui joue un rôle important dans le contrôle de la glycémie », explique Daniel Amen dans un podcast cité par Marie Claire. Une glycémie plus stable limite le fameux pic puis crash observé après un gâteau ou une boisson sucrée.

Riches en fibres, les graines de courge ralentissent l’absorption des sucres et prolongent la sensation de satiété ; l’après-midi devient plus régulier, sans fringale toutes les heures. Autre atout, leur impact sur l’humeur : « Il a été démontré qu’elles augmentent la disponibilité de la dopamine dans le cerveau », explique le spécialiste. Grâce à la tyrosine, un acide aminé, ce snack soutient motivation et concentration.

Comment adopter les graines de courge au quotidien sans se priver

Pour en faire un allié du quotidien, l’idée est simple : prévoir une petite quantité, l’équivalent d’une paume de main, soit 10 à 30 g environ. Nature ou légèrement grillées à la poêle sans sel, les graines de courge remplacent les gâteaux au bureau, se mélangent à un yaourt, se parsèment sur une soupe ou une salade du midi.