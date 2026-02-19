Rappel conso : si vous buvez cette tisane à la verveine de chez Les Comptoirs de la Bio, stoppez tout

Une infusion 100 % verveine vendue chez Les Comptoirs de la Bio fait l’objet d’un rappel d’urgence en France. Entre risque toxique et symptômes inquiétants, mieux vaut vérifier vos sachets avant ce soir.

Après le dîner, beaucoup de Français terminent la journée avec une tisane de verveine, synonyme de calme et de nuit paisible. Un de ces sachets, vendu en magasin bio, se retrouve pourtant au coeur d’un rappel conso infusion verveine Les Comptoirs de la Bio pour risque toxique. Une alerte qui vise un lot bien précis.

Selon la fiche publiée sur la plateforme officielle RappelConso, une Infusion 100 % Verveine de la marque Les Papilles du Monde, distribuée dans la France entière chez Les Comptoirs de la Bio, fait l’objet d’un rappel lancé le 18 février 2026. La possible présence de Datura et d’alcaloïdes tropaniques impose de vérifier d’urgence les sachets stockés à la maison.

Rappel conso chez Les Comptoirs de la Bio : quel sachet de verveine est concerné ?

Le produit visé est une tisane en vrac conditionnée en sachet doypack de 40 g, au rayon cacao, café et thé. Elle porte la dénomination commerciale Infusion 100 % Verveine et la marque Les Papilles du Monde. Cette référence a été vendue dans les magasins Les Comptoirs de la Bio sur toute la France, jusqu’au 12 février 2026.

Pour savoir si vous êtes concerné, vérifiez l’étiquette : le lot 30/09/2026, une DDM au 30/09/2026 et le code-barres GTIN 3760239186070 doivent tous correspondre. Seules les sachets réunissant ces trois éléments entrent dans ce rappel, en vigueur jusqu’au 13 avril 2026. Les autres infusions de verveine vendues chez Les Comptoirs de la Bio ne sont pas touchées.

Présence possible de datura : un risque pour le système nerveux et le coeur

Le motif officiel de ce rappel tient à la possible présence de fragments de Datura, une plante connue pour sa toxicité, et d’alcaloïdes tropaniques classés comme substances toxiques. Ces molécules peuvent perturber le système nerveux et le coeur lorsque la quantité ingérée est trop élevée. Une simple infusion issue d’un sachet contaminé peut alors déclencher un malaise sérieux.

Après ingestion, certains signes doivent alerter : bouche très sèche, difficultés à avaler, troubles de la vue, pupilles dilatées, palpitations, agitation, confusion ou hallucinations. En cas de symptôme inhabituel après cette infusion, il est conseillé d’appeler sans attendre le 15 ou un centre antipoison, pour obtenir un avis médical et les gestes à suivre.

Que faire si cette infusion verveine rappelée se trouve chez vous ?

Si votre sachet correspond aux références rappelées, il ne doit plus être consommé, même en l’absence d’anomalie visible. Mettez-le de côté pour éviter toute confusion puis rapportez-le dans un magasin Les Comptoirs de la Bio, où un remboursement est prévu jusqu’au 13 avril 2026.

Si vous avez déjà bu cette tisane, la conduite à tenir dépend surtout de votre ressenti. Sans symptôme, cessez la consommation, conservez l’emballage et surveillez votre état dans les heures suivantes. Au moindre trouble, un appel au 15 ou à un centre antipoison permet d’être orienté. Le rappel ne concerne qu’un seul lot précis, les autres tisanes de verveine restant commercialisées normalement.