Rappel conso : ces fromages de brebis au lait cru vendus chez E.Leclerc et Intermarché risquent la Listeria en France

Un rappel sanitaire vise des fromages de brebis au lait cru du GAEC du Val Gelon, vendus partout en France chez E.Leclerc et Intermarché. Êtes‑vous concerné par ce risque Listeria et Salmonella ?

Plateau de fromages en fin de repas, apéritif entre amis, tartines de brebis fondues… ce petit plaisir peut se transformer en casse-tête. Un rappel sanitaire vise en ce moment des fromages de brebis fermiers au lait cru, susceptibles d’être encore dans de nombreux réfrigérateurs.

La plateforme officielle RappelConso a déclenché une alerte nationale sur des fromages de brebis du GAEC du Val Gelon, une ferme savoyarde dont les produits ont été vendus partout en France, notamment chez E.Leclerc et Intermarché, pour un risque de contamination par Listeria monocytogenes et Salmonella spp. Mieux vaut vérifier ce qu’il y a dans votre bac à fromages.

Quels fromages de brebis GAEC du Val Gelon sont rappelés en France ?

Le rappel concerne des fromages de brebis fermiers au lait cru du GAEC du Val Gelon : tomme, p’tits frais, enrobés, bûches, crottins, séchons et lauzières. Tous ont été commercialisés entre le 1er décembre 2025 et le 23 janvier 2026, avec des dates limites de consommation variables. L’alerte porte sur l’ensemble du territoire, via des magasins comme E.Leclerc Drumettaz, Intermarché Sainte‑Marie‑de‑Cuines, Super U Détrier, mais aussi des coopératives, magasins de producteurs et marchés.

Les produits ont pu être achetés à la coupe, sous emballage fermier ou via des paniers de producteurs, ce qui complique parfois l’identification dans le frigo. En cas de doute sur l’origine d’un fromage de brebis au lait cru acheté sur cette période, il est prudent de le considérer comme concerné et de vérifier la fiche RappelConso référencée 2026‑01‑0143. La procédure de rappel est annoncée jusqu’au 24 février 2026, certains distributeurs prolongeant le remboursement jusqu’au 27 mars 2026.

Listeria et Salmonella : quels risques avec ces fromages de brebis au lait cru ?

La bactérie Listeria monocytogenes peut provoquer une listériose, maladie infectieuse qui se manifeste le plus souvent par de la fièvre, des maux de tête et des courbatures, parfois accompagnés de troubles digestifs. Des complications neurologiques ou materno‑fœtales peuvent survenir chez les personnes fragiles, et le délai d’incubation peut aller jusqu’à huit semaines après la consommation du produit.

Les bactéries du groupe Salmonella spp sont, elles, responsables de salmonellose, une toxi‑infection alimentaire qui provoque diarrhées, vomissements, douleurs abdominales, fièvre et maux de tête. Ces symptômes apparaissent en général entre 6 et 72 heures après le repas. Les femmes enceintes, jeunes enfants, personnes âgées ou immunodéprimées doivent rester particulièrement attentifs à tout signe inhabituel après avoir mangé un de ces fromages.

Que faire si vous avez acheté ces fromages chez E.Leclerc, Intermarché ou ailleurs ?

Les autorités sanitaires demandent de ne plus consommer aucun fromage de brebis fermier au lait cru du GAEC du Val Gelon acheté entre le 1er décembre 2025 et le 23 janvier 2026, même cuit. Il est recommandé de rapporter le produit au point de vente pour obtenir un remboursement. Si le retour n’est pas possible, jetez-le dans un sac fermé avec les ordures ménagères et nettoyez soigneusement couteaux, planches et clayettes du réfrigérateur.

Après consommation, l’apparition de fièvre, maux de tête, courbatures ou troubles digestifs doit conduire à demander rapidement un avis médical en signalant ce fromage. En l’absence de symptôme, aucun suivi spécifique n’est attendu chez les personnes en bonne santé, mais une vigilance tranquille reste de mise pendant les semaines qui suivent.