«Je pensais avoir bien vissé» : cette erreur de serrage qui fait fuir la plupart des lave-linges neufs dès le 1er cycle

Votre lave-linge neuf se met à fuir quelques minutes après le premier lavage et le sol se couvre d’eau. Cette scène banale cache presque toujours une erreur de serrage au raccord, aux conséquences parfois coûteuses.

Le décor est familier : un lave-linge tout juste déballé, deux tuyaux à brancher, un robinet à ouvrir et cette petite satisfaction d’avoir tout installé soi-même. Le raccord d’arrivée d’eau est vissé « bien fort » à la main, le sol est sec, rien ne laisse présager le moindre souci. Puis, quelques minutes après avoir lancé le premier programme, une flaque s’étale devant la machine.

Cette scène ne relève pas du défaut de fabrication isolé, elle revient encore et encore chez les particuliers. Dans la grande majorité des cas, la fuite arrivée d’eau lave-linge neuf trouve son origine dans une erreur de serrage au niveau du tuyau, bien plus que dans la machine elle-même. Tout se joue en quelques millimètres.

Pourquoi votre lave-linge neuf fuit au niveau du raccord d’arrivée d’eau

Lorsqu’on installe un appareil neuf, on imagine souvent que « serrer jusqu’au bout » à la main suffit. En réalité, le réseau domestique tourne autour de 3 bars de pression, ce qui met le moindre raccord à rude épreuve. À chaque remplissage, des appels d’eau et de petits coups de bélier testent la solidité de la connexion.

Des données techniques récentes indiquent que 84 % des fuites de lave-linge constatées lors de la première installation viennent d’un mauvais serrage ou de l’absence de joint fibre. Autrement dit, l’eau s’échappe parce que le joint n’a pas été correctement compressé, ou pas du tout, et non parce que la machine serait défectueuse.

À l’intérieur du raccord : l’erreur de serrage que l’on ne voit pas

Dans un raccord, le filetage sert seulement à maintenir les pièces entre elles. L’étanchéité est assurée par une rondelle souple écrasée entre deux surfaces planes. Si le joint a été oublié, tombé du sachet ou jeté avec un capuchon de protection, le métal appuie directement sur le plastique : la fuite est alors quasiment garantie dès la mise en pression.

Autre scénario classique : le tuyau n’est pas parfaitement dans l’axe au vissage. Le pas de vis accroche de travers, le joint se retrouve pincé et laisse passer un mince filet d’eau. À l’inverse, serrer avec une grosse pince peut fendre la bague en plastique ou cisailler le joint trop écrasé. Forcer ne rattrape pas un mauvais montage, cela crée une nouvelle faiblesse.

La bonne méthode pour un raccord étanche et une première machine sereine

La solution commence avant même de serrer. Il faut vérifier la présence et l’état du joint au fond de l’écrou du tuyau et, si le robinet est ancien ou le raccord profond, poser un double joint pour combler le jeu. Ensuite, présenter le tuyau dans l’axe, visser à la main jusqu’au blocage franc, puis finir avec une pince multiprise par un quart de tour supplémentaire, pas davantage.

Juste après, ouvrir l’eau et passer un doigt sec sous le raccord : aucune trace d’humidité ne doit apparaître. Avant de laver du linge, lancer un cycle court à vide et rester près de la machine au moins 5 minutes. Dernier point souvent négligé, placer le tuyau de vidange à 65 cm minimum du sol évite reflux et siphonnage qui donnent parfois l’impression d’une autre fuite. Cette poignée de gestes suffit à garder le sol parfaitement sec.