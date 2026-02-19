Trou trop large pour la cheville : ne rebouchez pas au plâtre, ce mélange permet de repercer au même endroit demain

Le cadre venait tout juste d’être accroché quand un craquement sec retentit, la vis lâche, la cheville vient avec un morceau de plâtre et le mur affiche un cratère. En regardant de près, la cheville flotte dans un trou de cheville trop grand, l’objet penche et tout semble perdu.

Beaucoup rebouchent alors au plâtre, ou décalent le perçage de quelques centimètres, quitte à massacrer le mur. Pourtant, une astuce venue des ateliers de menuiserie permet de recréer de la matière dans ce trou abîmé et de repercer au même endroit dès le lendemain, sans bricolage hasardeux.

Cheville qui tourne dans le vide : ce qui se passe dans le mur

Quand la cheville ne serre plus, que la vis tourne dans le vide ou ressort avec un paquet de poussière, le diagnostic est simple : le trou a été élargi par un foret trop gros, un mur friable, ou une fixation démontée puis remontée plusieurs fois sur du placo, du plâtre ou de la brique creuse.

Le réflexe courant consiste à tout remplir avec du plâtre ou un enduit de rebouchage. Or ces matériaux, calcaires et poreux, ont une bonne résistance à la compression mais une résistance à l’arrachement très faible. La dilatation de la cheville pulvérise peu à peu la matière, la fixation prend du jeu, puis finit par s’arracher. Autres fausses bonnes idées : scotch autour de la cheville, colle chaude, mousse expansive ou perçage encore plus large qui fragilise encore la zone.

Le mélange colle à bois et sciure : une véritable prothèse murale

La solution se prépare avec deux produits basiques : de la colle à bois vinylique et de la sciure fine. Ce « bois liquide » forme un composite où la colle, en séchant, devient très dure tout en gardant une légère élasticité, tandis que la sciure crée une structure fibreuse multidirectionnelle. Une fois polymérisé, le mélange ne s’effrite pas et se comporte comme un bois dur intégré dans la maçonnerie, avec un pouvoir de fixation environ 40 % supérieur à celui d’un simple enduit une fois totalement sec.

Pour préparer ce mélange maison, il suffit de réunir :

Une poignée de sciure de bois fine

De la colle à bois vinylique

Un petit récipient

Une spatule ou baguette en bois

Étapes pour reboucher aujourd’hui et repercer au même endroit demain

Dans le récipient, on verse d’abord la sciure puis la colle, jusqu’à obtenir une pâte dense rappelant un dentifrice épais. Si c’est trop liquide, elle coulera hors du trou, trop sèche, elle sera grumeleuse et n’adhérera pas. On dépoussière soigneusement le trou, puis on pousse la pâte au fond en tassant avec une seringue coupée ou une baguette, en remontant vers l’extérieur pour chasser l’air. On fait légèrement déborder, puis on lisse au ras du mur.

La clé, ensuite, reste l’attente : il faut laisser durcir le mélange au moins 24 heures, jusqu’à 36 heures dans une pièce froide ou humide, le temps que l’humidité s’évacue à cœur. Quand la surface semble aussi dure qu’un bois dense, on peut percer exactement au même endroit, avec un foret adapté au diamètre de la cheville. Le foret mord dans une matière compacte qui ne s’effrite pas, la cheville s’insère en force et offre une fixation robuste pour cadres, petites étagères ou tringles. Pour des charges très lourdes, on garde en tête les systèmes dédiés comme les chevilles lourdes ou le scellement chimique, et on veille toujours à choisir la cheville adaptée au support et au bon diamètre de perçage pour éviter qu’un nouveau trou trop large ne réapparaisse.