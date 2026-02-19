Jardinage : croire bien faire en attendant le 'vrai' printemps vous fait perdre chaque année une partie de la récolte

Au jardin, beaucoup rangent leurs outils dès les premières gelées et attendent le « vrai » printemps pour s’y remettre. Ce réflexe rassurant donne l’impression de protéger les plants. En réalité, pendant que le potager sommeille et que le verger paraît nu, une partie de la prochaine récolte se joue déjà, en silence.

Dès la mi-février puis en mars, la sève remonte, les parasites sortent de leur repos et les graines qui supportent le froid n’attendent qu’un sol travaillé. Reporter tous les gestes à avril, c’est offrir un boulevard aux maladies et aux ravageurs. Le secret d’une récolte généreuse se cache dans ces semaines de fin d’hiver.

Printemps : traiter les arbres fruitiers avant l’explosion des bourgeons

Au début du printemps, le mois de mars marque le réveil des arbres fruitiers… et de leurs ennemis. Pucerons, cochenilles, chenilles défoliatrices, mais aussi cloque du pêcher, tavelure du pommier ou oïdium reprennent vie juste avant l’ouverture des bourgeons. Sans traitement préventif, ces attaques affaiblissent l’arbre, limitent la photosynthèse et réduisent nettement la quantité comme la qualité des fruits à venir.

Pour les protéger, on peut traiter peu mais au bon moment. La bouillie bordelaise s’emploie sur branches nues, avant le débourrement, pour bloquer cloque, tavelure ou oïdium. L’huile de colza se pulvérise avant la floraison, quand le thermomètre indique entre 5 et 20 °C, en asphyxiant œufs et larves. Un savon noir dilué agit ensuite sur pucerons et cochenilles déjà installés.

Potager : la roquette sauvage à semer avant le retour des beaux jours

Au potager, croire qu’il faut tout attendre ruine des semaines de récolte. La roquette sauvage (Diplotaxis tenuifolia) adore au contraire les semis très précoces. Cette vivace rustique se sème en pleine terre dès la mi-février, supporte les gelées légères et profite du froid pour s’enraciner. Dans une terre finement ameublie, elle germe dès que le sol atteint 7 °C, en 8 à 12 jours.

Ce départ en avance devance aussi les altises, ces petits insectes qui criblent les jeunes feuilles au printemps. Pour garder un feuillage tendre, il faut un semis clair : sillons peu profonds, bandes fines, sans vider tout le sachet. Un sol non tassé garde mieux la chaleur, un arrosage léger et un paillage suffisent, puis on coupe les feuilles au ciseau, à quelques centimètres du sol, pour obtenir 2 à 3 coupes par pied avant l’été.

Semis de printemps : l’espacement qui évite les récoltes décevantes

Au potager, on voit souvent au printemps un tapis de jeunes pousses, puis des radis maigres, des carottes qui ne grossissent pas, des salades déjà en fleurs. En semant trop serré, les plants manquent d’eau, de lumière et de nourriture. « Résultat : des plantules filiformes, chétives, prêtes à s’effondrer au moindre coup de vent. », explique le site Maison Travaux.

Pour corriger, on espace : carottes et racines avec 20 à 30 cm entre rangs et 3 à 8 cm entre plants, radis à 8 ou 10 cm entre rangs, laitues ou épinards à 25 à 30 cm. On pratique l’éclaircissage au stade de deux vraies feuilles, car « Quant aux mélanges floraux spontanés, ils acceptent la profusion et la compétition », alors que pour les légumes, « Ne pas semer trop serré » reste la règle d’or.

