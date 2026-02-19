Sauge officinale : cette méthode express de février booste vos récoltes parfumées jusqu'à l'automne

En plein cœur de l’hiver, quelques tiges suffisent pour multiplier la sauge officinale sans passer par la jardinerie. Quel simple geste en février lance une saison entière de récoltes parfumées ?

Fin février, le jardin semble encore figé, les massifs mouillés, les aromatiques un peu tristes. Beaucoup rangent déjà les outils en attendant le printemps. Pourtant, c’est précisément le moment où un simple geste peut changer la saison à venir : transformer un seul pied de sauge en une petite armée parfumée.

La sauge officinale, robuste méditerranéenne au feuillage persistant, aime le soleil et les sols légers. En profitant de la reprise de sève en intérieur, il devient possible de multiplier la sauge officinale sans rien dépenser, grâce à un bouturage express réalisé dès février. Résultat attendu : une récolte parfumée du printemps à l’automne.

Multiplier la sauge officinale en février : le bon calcul

La plupart des guides conseillent un bouturage de sauge officinale entre mai et juillet, lorsque les tiges sont bien poussées. En février, les jours rallongent déjà et la plante reçoit un signal de réveil, mais le sol du jardin reste froid et les gelées possibles. En travaillant à l’intérieur, autour de 18 °C, on prend simplement de l’avance.

Autre atout : les boutures faites tôt développent des racines puissantes avant les premières chaleurs. Une fois installées dehors, en sol léger et bien drainé, elles profitent du plein soleil, tout en supportant ensuite la sécheresse et des froids pouvant descendre vers moins 10 °C. Le tout sans acheter de nouveaux plants et en offrant davantage de fleurs aux pollinisateurs.

Bouturage express de la sauge officinale : gestes clés en intérieur

En pratique, tout commence par la plante mère. On choisit des tiges saines, non fleuries, situées en bout de rameau. Chaque segment mesure environ 8 à 10 cm. La coupe se fait juste sous un nœud, avec un sécateur propre. Puis on retire délicatement toutes les feuilles sur la moitié inférieure afin d’éviter qu’elles ne pourrissent au contact du terreau.

Les boutures sont ensuite piquées dans un mélange de terreau léger et drainant : moitié terreau horticole, moitié sable de rivière ou perlite. De petits pots percés au fond suffisent. Le substrat est juste humidifié, puis les contenants sont installés près d’une fenêtre lumineuse, sans soleil direct brûlant. Une cloche ou un plastique perforé posé dessus crée une mini-serre humide autour de 18 °C.

De la mini-serre aux récoltes parfumées du printemps à l’automne

Les premières semaines, mieux vaut ne presque pas toucher aux pots. Dans ces conditions stables, la majorité des boutures émettent des racines en 3 à 4 semaines, et certaines encore plus vite. Le signal que tout va bien : de petites feuilles neuves apparaissent au sommet et la tige reste bien ferme. On commence alors à entrouvrir le plastique chaque jour, un peu plus longtemps.

Quand une légère traction bloque la bouture, les racines sont là. Chaque jeune plant est rempoté seul, puis endurci dehors avant une mise en pleine terre après les dernières gelées. Taillée à environ 20 cm en fin d’hiver, la sauge fournit des feuilles aromatiques presque en continu du printemps à l’automne.