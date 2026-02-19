Ce fauteuil relax électrique cocooning chez Conforama à -50 % passe sous les 300 € : pourquoi il change tout à la maison

Fatigue accumulée, grisaille dehors et besoin urgent de couper enfin : un fauteuil relax électrique RIVO s'affiche à -50 % chez Conforama jusqu'au 23 février 2026. Compact et gris cocooning, il promet une vraie bulle de repos à la maison sans encore révéler tous ses atouts.

Rentrer chez soi, poser son sac, sentir enfin la pression retomber : on visualise tous ce moment où l’on aurait besoin d’un vrai cocon pour souffler. Entre les dossiers à finir et les trajets sous la pluie, la fatigue colle à la peau. Dans ce décor, un fauteuil électrique cocooning chez Conforama attire l’oeil, sans encore dévoiler tous ses secrets.

Ce modèle, c’est le fauteuil relax électrique RIVO, actuellement proposé par Conforama à un tarif qui surprend. Son prix habituel de 549,99 € tombe à 279,99 €, soit une remise de -50 %, pour un fauteuil électrique complet. L’offre reste valable jusqu’au 23 février 2026, dans la limite des stocks, de quoi éveiller la curiosité.

Fauteuil relax électrique RIVO : le cocon gris qui simplifie vraiment la pause

Le RIVO mise sur une détente sans effort. Une commande électrique intégrée permet de passer de la position assise à une vraie position relax en appuyant simplement sur un bouton, sans poignée qui coince ni dos à tordre. Après une journée dans la grisaille de février, relever les jambes en quelques secondes change la sensation de retour à la maison.

Côté look, ce fauteuil joue la carte d’un tissu 100 % polyester gris, doux au toucher et facile à marier avec un salon moderne ou plus classique. Avec ses 73 cm de largeur et 96 cm de profondeur, il offre une assise accueillante sans envahir l’espace. Un format idéal pour créer un coin lecture ou série dans un appartement déjà bien meublé.

Une remise de -50 % qui met enfin l’électrique à portée de budget

Sur le segment des fauteuils électriques, tomber sous la barre des 300 € reste rare. Ici, le tarif passe de 549,99 € à 279,99 €, une division nette du prix qui rend l’équipement high-tech bien plus accessible. Cette baisse immédiate de 50 % laisse la possibilité de s’offrir un plaid, une lampe douce ou même de préserver le budget vacances.

L’offre court jusqu’au 23 février 2026, toujours sous réserve de stocks disponibles. Un calendrier qui tombe bien : les soirées restent fraîches, l’envie de rester au chaud domine, et ce type de fauteuil devient vite le point de ralliement de la famille. On s’y installe pour une sieste, un dessin animé avec les enfants ou un film du dimanche soir.

Ce que cache le RIVO sous son tissu gris cocooning

Derrière l’aspect moelleux, le RIVO s’appuie sur une structure en pin et contreplaqué, associée à un mécanisme relax monté sur des pieds en acier. Le colis affiche 42 kg sur la balance, signe d’un ensemble dense et stable. De quoi multiplier les ouvertures et fermetures sans donner l’impression d’un fauteuil fragile ou léger.

Le confort vient d’une mousse polyuréthane de 28 kg par mètre cube, épaulée par des ressorts et des sangles élastiques. On ne s’enfonce pas mollement, le fauteuil soutient vraiment le dos et les jambes, même en usage quotidien. Idéal pour transformer un simple coin du salon en petite bulle de repos, matin, soir ou le temps d’une micro-sieste entre deux rendez-vous.