Ketchup industriel : cette recette minute avec une simple conserve, bien moins sucrée, change tout sur vos frites

Et si votre boîte de tomates concassées remplaçait enfin la bouteille de ketchup industriel sur la table ? En vingt minutes, ce ketchup maison minute promet moins de sucre et bien plus de caractère.

Une frite bien croustillante, un burger maison qui sort du grill, et au milieu de la table, toujours la même bouteille rouge. On la presse sans trop y penser, alors qu’elle cache souvent une longue liste d’ingrédients et un goût formaté. Derrière sa praticité, le ketchup industriel reste surtout une bombe de sucre.

En moyenne, ces sauces affichent près de 22 g de sucre pour 100 g, avec souvent des additifs et conservateurs. Avec une simple boîte de tomates en boîte de 400 g, un oignon, de l’ail, un peu de vinaigre et un sucrant naturel, on obtient en vingt minutes un ketchup maison plus parfumé, plus sain et clairement plus léger. La surprise vient surtout de ce qu’une conserve bien choisie change dans l’assiette.

Ketchup industriel vs version maison : un condiment bien plus léger et digeste

Dans la recette minute, le sucre blanc raffiné laisse la place au miel ou au sirop d’érable. Une seule cuillère à soupe suffit, et l’on peut en mettre moins encore selon ses goûts. Le résultat reste gourmand, mais beaucoup moins sucré, avec une sauce qui s’appuie sur le vrai goût de la tomate plutôt que sur le sucre.

Côté arômes, le paprika apporte une chaude couleur rouge et une pointe de chaleur, tandis que le clou de girofle moulu donne cette note typique du ketchup, profonde sans être lourde. Le vinaigre de cidre, plus fruité qu’un vinaigre blanc, équilibre l’ensemble avec une acidité douce. On obtient un condiment plus expressif, que l’on utilise souvent en plus petite quantité pour autant de plaisir.

Comment réussir ce ketchup maison minute aux tomates en boîte

Pour un pot moyen, il suffit de réunir :

400 g de tomates concassées en boîte

1 oignon jaune et 1 à 2 gousses d’ail

50 ml de vinaigre de cidre

1 c. à s. de miel ou de sirop d’érable

1 c. à c. de paprika doux (ou fumé)

1 pincée de clou de girofle moulu

1 c. à s. d’huile d’olive, sel, poivre

On commence par faire suer doucement l’oignon finement ciselé et l’ail haché dans l’huile d’olive, jusqu’à ce qu’ils deviennent translucides et fondants, sans colorer. Puis on ajoute les tomates concassées, le vinaigre, le sucrant, les épices, le sel et le poivre, avant de laisser compoter à feu moyen quinze à vingt minutes. Quand la sauce a épaissi, un mixeur plongeant permet d’obtenir une texture lisse et veloutée ; un peu d’eau la détend si elle est trop dense, quelques minutes de cuisson supplémentaires la resserrent si elle reste fluide.

Conservation, variantes et idées pour sublimer vos plats

Une fois refroidi, ce ketchup se verse dans un bocal en verre préalablement ébouillanté, fermé hermétiquement puis placé au réfrigérateur. Il se garde aisément deux à trois semaines, à condition de toujours prélever avec une cuillère propre. Rien n’empêche de le personnaliser : piment de Cayenne ou paprika fumé pour une version relevée, curry ou gingembre frais râpé pour une touche exotique, voire vinaigre balsamique pour une couleur plus sombre et une note boisée.

Sur des frites maison ou un burger, ce condiment fait immédiatement la différence, mais il sait aussi réveiller des brochettes de poulet, des grillades de légumes, un pain de viande ou de simples œufs brouillés. Une cuillerée suffit à donner du relief à une sauce pour pâtes un peu fade ou à twister une vinaigrette. De quoi reléguer peu à peu la bouteille industrielle au fond du placard.