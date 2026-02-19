Nems au poulet Mont Asie : cette erreur de date déclenche un rappel national, inspectez vos frigos

Depuis le 18 février 2026, un lot de nems au poulet Mont Asie vendus dans toute la France est sous rappel pour une erreur de date limite de consommation. Votre barquette au frais affiche-t‑elle la bonne DLC, ou cache-t‑elle un piège discret dans votre frigo ?

Un dîner express, une barquette de nems bien rangée au frais… et, sans qu’on s’en doute, un rappel de nems au poulet Mont Asie déclenché au niveau national. Depuis le 18 février 2026, un lot précis de nems au poulet vendus au rayon frais fait l’objet d’une procédure officielle, à cause d’une simple ligne erronée sur l’étiquette de date limite de consommation.

Le produit en cause porte le nom complet NEM AU POULET 8P 280G + SAUCE 30G, sous la marque Mont Asie. Il s’agit d’une barquette plastique de 310 g contenant huit nems pour 280 g de garniture et 30 g de sauce, vendue au rayon frais dans les grandes et moyennes surfaces de France. Une mention de date suffit ici à semer le doute.

Nems au poulet Mont Asie : le lot rappelé à repérer dans votre frigo

Sur l’étiquette, les consommateurs peuvent lire ce nom de produit, la marque Mont Asie et le code‑barres GTIN 3661945812225. Ces nems sont vendus réfrigérés, à conserver au froid jusqu’à la date limite de consommation. La fiche de rappel précise qu’ils ont été distribués sur l’ensemble du territoire, dans les grandes et moyennes surfaces, dont des magasins Carrefour, ce qui élargit largement le nombre de frigos potentiellement concernés.

Le lot visé est identifié par une DLC de lot fixée au 27/02/2026. S’ajoute à cela une anomalie de traçabilité : sur une partie des barquettes, la date du 22/07/2026 apparaît, alors que la vraie date limite de consommation est en réalité au 22/02/2026. La procédure de rappel reste active jusqu’au mardi 18 août 2026, laissant plusieurs mois pour vérifier ses achats.

Erreur de date DLC : 22 juillet au lieu du 22 février sur certains nems

Pour un plat préparé réfrigéré à base de poulet comme ces nems Mont Asie, la DLC ne correspond pas à un simple repère de goût. Elle marque la limite jusqu’à laquelle le fabricant garantit la sécurité sanitaire, à condition que la chaîne du froid soit respectée. Une date trop éloignée peut encourager à garder la barquette des semaines de plus dans le frigo, période pendant laquelle des bactéries peuvent se développer, même si aucun germe précis n’est signalé.

Dans ce cas précis, la consigne officielle est claire : les barquettes concernées doivent être consommées avant le 22/02/2026, pas au delà. Contrairement à une date de durabilité minimale, qui indique qu’un produit reste acceptable mais peut perdre en qualité, la DLC d’un aliment frais fixe une limite sanitaire stricte. Une fois cette date passée, il est recommandé de ne plus le consommer, même si l’aspect et l’odeur semblent normaux.

Rappel des nems Mont Asie : gestes à faire et remboursement

Si vous trouvez cette barquette dans votre frigo, les autorités demandent de ne plus la consommer ni l’utiliser en cuisine. Deux choix s’offrent à vous : la rapporter au magasin pour traitement du rappel et remboursement, ou la détruire chez vous si le retour n’est pas possible. Pour vous repérer, gardez en tête ce rapide mémo :

Vérifier le nom du produit et la marque Mont Asie.

Contrôler le GTIN 3661945812225 et la DLC indiquée.

En cas de doute, ne pas manger et appeler le 0608640756 pour plus d’informations.