Chien : ce geste que presque tous les maîtres font au tir à la corde peut lui ruiner les cervicales sans le savoir

En jouant au tir à la corde avec son chien, beaucoup de maîtres reproduisent sans le savoir un mouvement qui malmène le cou de leur animal. Que révèlent les vétérinaires sur ce geste si courant ?

Il suffit d’une corde à nœuds et d’un chien surexcité pour lancer une partie qui fait briller les yeux des animaux comme des humains. Le tir à la corde fait partie des jeux préférés des maîtres, surtout quand le froid ou la pluie limitent les sorties, et beaucoup y voient un défi amusant pour tester la force de leur compagnon.

Des vétérinaires et ostéopathes canins tirent pourtant la sonnette d’alarme sur un réflexe très courant pendant ces séances : certains gestes, répétés sans y penser, mettent directement en danger les cervicales du chien. Ce petit mouvement de bras que l’on croit anodin peut suffire à déclencher une véritable blessure.

Un jeu précieux pour le chien, mais pas à n’importe quel prix

Utilisé correctement, le jeu de traction canalise l’instinct de prédation, dépense l’énergie mentale et renforce le lien entre le chien et son humain. Tirer, résister, gagner le jouet : tout cela reste très naturel pour lui et participe à son équilibre, loin de l’idée que ce jeu le rendrait systématiquement agressif.

Le problème ne vient donc pas du tir à la corde en lui-même, mais de la façon de s’en servir. Quand deux chiens jouent entre eux, ils tirent vers l’arrière et secouent la tête de gauche à droite. Leurs mouvements restent bas, dans l’axe de la colonne, jamais de haut en bas comme certains humains le font avec un jouet.

Ce geste vertical qui martyrise les cervicales du chien

La situation se complique dès que le jouet est secoué à la verticale ou que les pattes du chien quittent le sol. Soulever l’animal alors qu’il agrippe la corde, le laisser « pendre » ou le faire tournoyer revient à faire reposer tout le poids du corps sur les dents, les muscles de la mâchoire et surtout les vertèbres du cou, une vraie aberration pour son anatomie.

Les secousses de haut en bas créent une compression axiale de la colonne. Imaginez un accordéon brutalement écrasé : les vertèbres se rapprochent, les disques intervertébraux se tassent et peuvent céder. Les sources évoquent un risque réel de hernie discale cervicale, de pincements nerveux, de lésions ligamentaires, parfois avec douleurs fulgurantes, troubles de la marche voire paralysie. Les petits chiens ou ceux au dos long y sont encore plus exposés, mais aucun gabarit n’est épargné.

Les bons réflexes pour continuer le tir à la corde en toute sécurité

Bonne nouvelle, il n’est pas nécessaire de bannir ce jeu, seulement de corriger quelques habitudes pour respecter l’alignement de la colonne vertébrale. Les spécialistes recommandent des règles simples :

en permanence : on ne soulève jamais le chien par le jouet. Privilégier les mouvements horizontaux (gauche droite, avant arrière), à hauteur de museau ou au ras du sol.

(gauche droite, avant arrière), à hauteur de museau ou au ras du sol. Pour un petit chien, se baisser ou s’agenouiller afin d’éviter qu’il ne doive lever la tête à la verticale.

Laisser le chien fournir l’effort de traction et se contenter d’une résistance douce, sans grands coups de bras.

Après une séance, un chien qui garde la tête basse, gémit quand on touche son cou, a du mal à sauter ou se déplace de façon inhabituelle doit être mis au repos et montré à un vétérinaire. En gardant les mouvements au ras du sol et en surveillant ces signaux, le tir à la corde reste un excellent jeu de dépense, sans transformer chaque partie en risque pour son cou.