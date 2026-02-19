Plaque à induction ou vitrocéramique brûlée : arrêtez de l’abîmer, ce duo du placard retire le brûlé sans rayer

Après un gratin qui déborde, votre plaque vitrocéramique semble fichue, couverte de taches brûlées. Pourtant, un duo d’ingrédients du placard la remet à neuf sans la rayer.

Après un gratin qui déborde ou une soupe qui mijote un peu trop longtemps, la plaque vitrocéramique ou à induction se couvre vite de taches brunies, collées au verre. Beaucoup sortent alors les grattoirs et les produits décapants, en priant pour ne pas rayer leur appareil tout neuf. La corvée semble interminable, surtout quand les traces ont recuit plusieurs fois.

Pourtant, une partie des foyers a adopté un geste simple qui change tout, sans fumées irritantes ni flacons hors de prix. Deux ingrédients rangés au fond du placard suffisent à faire céder les croûtes les plus tenaces et à redonner de l’éclat au verre. Ce duo improbable du placard intrigue, car il transforme une surface noircie en plaque lisse.

Pomme de terre et sel : le duo qui décroche le brûlé

Sur une plaque moderne, les débordements de lait, de sauces ou de soupes ne se contentent pas de sécher. Ils cuisent puis recuisent, jusqu’à former une croûte compacte où se mélangent sucres caramélisés, graisses et particules carbonisées. Cette couche colle au verre comme un caramel trop cuit, et un frottement trop appuyé laisse des micro-rayures qui ternissent durablement la surface.

Le secret tient à une simple pomme de terre crue. Coupée en deux, elle libère un amidon qui dépose un film adoucissant : il s’insinue dans la croûte et la rend moins accrocheuse sans attaquer le verre ni l’émail. Ajouté à du sel fin, qui sert d’abrasif léger, ce jus forme une pâte dont les grains décollent les résidus brûlés tout en restant moins durs que le verre.

Nettoyer une plaque brûlée avec pomme de terre et sel

Pour tester cette astuce, il suffit d’une pomme de terre moyenne, de deux cuillères à soupe de sel de table, d’un peu d’eau bouillante et d’un chiffon doux ou d’une microfibre. Sur une plaque éteinte, on verse un mince filet d’eau très chaude sur les zones brûlées : la chaleur réveille les graisses figées et commence à dissoudre les sucres caramélisés. On attend ensuite que la surface soit simplement tiède.

On coupe la pomme de terre en deux pour bien la tenir, puis on plonge la face coupée dans le sel. La moitié devient un tampon de récurage : par mouvements circulaires, on frotte les taches brûlées en rajoutant du sel dès que les grains se dissolvent. Au fil des passages, le relief disparaît. On laisse le mélange amidon-sel poser une dizaine de minutes, avant d’essuyer avec un chiffon humide.

Une astuce naturelle et sûre pour vos plaques

Cette astuce convient aux plaques vitrocéramiques et aux plaques à induction, très sensibles aux micro-rayures, car la pomme de terre et le sel dissous restent plus tendres que le verre. Pour rester prudent, on l’utilise sur une plaque éteinte, sans outil en métal, en suivant la notice du fabricant. Elle remplace des nettoyants spécialisés et chimiques, permet d’employer une patate flétrie et offre un entretien 100 % biodégradable, sans polluer les eaux usées.