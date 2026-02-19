Leroy Merlin : ce petit détail à 30,90 € dans vos WC suspendus les relooke sans travaux (et ça se voit)

Dans des WC suspendus impeccables, une simple plaque de commande vieillissante peut tout gâcher. Et si un modèle à moins de 35 € chez Leroy Merlin renversait la donne ?

On refait souvent la peinture, on change le carrelage, on accroche quelques cadres, puis on ferme la porte des toilettes en pensant que tout est parfait. Pourtant, un détail trahit vite l’âge de la pièce : la vieille plaque de chasse, jaunie ou rayée, qui trône au-dessus de la cuvette des WC suspendus.

Au lieu d’imaginer de gros travaux, certains misent désormais sur cette petite surface rectangulaire pour relooker l’ensemble. Car la plaque de commande pour WC suspendu est l’un des rares éléments visibles du bâti encastré, et son style change tout. Chez Leroy Merlin, un modèle à 30,90 € signé GROHE Solido for SENSEA attire particulièrement l’attention. De quoi revoir ses toilettes sans exploser son budget.

Plaque de commande WC suspendu : le petit détail qui change tout

Avec des WC suspendus, le réservoir et le bâti-support disparaissent dans le mur ; ne restent que la cuvette et la plaque. Quand cette dernière est en plastique terne ou daté, elle capte immédiatement le regard et donne une impression de coin négligé. Les fabricants l’ont bien compris : Mood de Noken associe cuvette suspendue et plaque décorative en Krion, en 4 coloris, pour 1 444 €.

D’un point de vue déco, changer cette plaque revient un peu à remplacer les poignées d’une vieille cuisine : le geste est minime, l’effet visuel énorme. Les WC paraissent plus récents, plus propres, presque inspirés des hôtels, alors que tout le reste peut rester en place. C’est cette logique de relooking express qui rend la plaque si stratégique.

GROHE Solido for SENSEA : la plaque Leroy Merlin à 30,90 € qui modernise tout

Chez Leroy Merlin, la plaque de commande blanche GROHE Solido for SENSEA vise cet effet haut de gamme à prix doux. Vendue 30,90 € pour les WC suspendus équipés d’un bâti Solido, elle affiche une largeur de 15,6 cm et une finition blanc alpin lumineuse. Ses deux boutons proposent une double chasse de 3 ou 4,5 litres, pratique pour réduire la consommation d’eau.

La mécanique interne fonctionne par commande pneumatique, ce qui évite les tiges métalliques compliquées à régler. Le système EasyConnect simplifie encore le raccordement, pensé pour une installation rapide sur les bâtis muraux ou autoportants Solido for SENSEA. La plaque bénéficie d’une garantie de 5 ans et d’une fabrication allemande, avec une mise en avant en magasin comme bon plan valable jusqu’au 3 mars 2026.

Remplacer la plaque et soigner la déco de ses WC suspendus, étape par étape

Côté pose, le remplacement reste accessible aux bricoleurs. On déclipse l’ancienne façade en la poussant vers le haut, on retire le cadre, puis on visse celui fourni avec la nouvelle plaque avant de la clipser. Il suffit ensuite d’ajuster la longueur des tiges de déclenchement : trop courtes, la chasse ne part pas ; trop longues, l’eau coule en continu.

Une fois la façade immaculée en place, tout l’intérêt est de la mettre en scène. Un mur bleu nuit, vert forêt ou gris anthracite fait ressortir le blanc alpin, surtout accompagné d’un dérouleur de papier et d’une brosse en métal noir ou doré. Avec un abattant neuf et une petite étagère en bois pour poser une plante, les WC suspendus gagnent un vrai air de pièce soignée.