Cette pierre naturelle en promo chez Castorama sublime vos murs, dedans comme dehors, mais pas pour très longtemps

Castorama casse le prix de la plaquette de parement Slim 2 en pierre naturelle beige rosé, notée plus de 4,2/5 par ses clients. Jusqu’au 24 février 2026, vos murs peuvent changer de catégorie sans gros chantier.

Quand les murs du salon ou de la façade commencent à paraître tristounets, beaucoup renoncent à la pierre, jugée trop chère et trop compliquée à poser. Peinture, papier peint ou crépi prennent alors le relais, avec un rendu parfois décevant. Pourtant, une solution en vraie pierre existe chez un géant du bricolage, à un tarif qui surprend.

Il s’agit de la plaquette de parement Slim 2 pierre naturelle, proposée chez Castorama en teinte beige rosé. Ce revêtement fin promet de transformer un mur banal en décor de magazine, dedans comme dehors, tout en restant largement sous la barre des matériaux haut de gamme classiques. De quoi donner envie de ressortir le mètre et la perceuse.

Pourquoi la plaquette de parement Slim 2 en pierre naturelle séduit autant

Cette plaquette en pierre naturelle affiche un aspect minéral très nuancé, entre beige rosé, touches grisées et reflets légèrement dorés. La surface irrégulière accroche la lumière, le relief donne de la profondeur, et le mur prend instantanément du caractère. Impossible d’obtenir ce rendu vivant avec un simple papier peint ou un carrelage imitation pierre.

Le format « Slim » facilite la vie : chaque élément mesure environ 40 cm sur 10 cm, pour une épaisseur de 8 à 14 mm. Les plaquettes en forme de Z se posent bord à bord, sans joint visible, ce qui offre un fini très propre. Prévue pour l’intérieur et l’extérieur, la Slim 2 résiste à l’eau et au gel, et elle obtient une note d’environ 4,25/5 sur près de 90 avis clients.

Un prix cassé chez Castorama pour une vraie pierre naturelle

Sur le papier, on pourrait s’attendre à un tarif de chantier de prestige. Le prix de référence est pourtant de 39,94 € le mètre carré, déjà raisonnable pour de la pierre. En ce moment, la promotion fait tomber le prix à 31,94 €/m², jusqu’au 24 février 2026, soit près de 20 % de remise et environ 17,25 € le carton de 0,54 m².

Concrètement, un mur TV de 4 m² demandera 8 cartons, soit aux alentours de 140 €. Un petit muret extérieur de 2 m² revient à 4 cartons, donc un peu plus de 70 €. Pour ce budget, on obtient un parement en pierre massive qui ne se décolore pas, bien plus durable qu’un décor synthétique vendu à un prix très proche.

Pose sans joint : une métamorphose accessible aux bricoleurs du dimanche

Pour profiter de cette promo, il suffit d’un minimum de préparation. Le support doit être propre, sec, bien accroché et aussi plan que possible, sans papier peint ni poussière. Une colle spéciale plaquettes de parement pierre naturelle est indispensable, car chaque carton pèse environ 13,5 kg. On démarre en bas du mur, sur un tasseau bien de niveau, et on remonte rangée par rangée.

En intérieur, la Slim 2 habille un coin cheminée, une crédence ou une tête de lit avec une ambiance chaleureuse. En extérieur, un traitement hydrofuge appliqué après la pose protège la pierre de l’eau, des taches et des mousses, tout en préservant sa résistance au gel. Les acheteurs saluent le rendu très lumineux et le bon rapport qualité-prix ; de quoi transformer la maison sans passer par un gros chantier.