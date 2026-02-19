Cette veste des skateurs 90s remplace le blazer : pourquoi vous allez la voir partout sur les tops

Vue hier sur les skateurs 90s, la veste Carhartt Detroit s’affiche aujourd’hui sur les tops en sortie de podium. Comment cette pièce workwear a piqué la place du blazer dans les dressings féminins ?

Sur les podiums, les robes sculpturales et les matières futuristes occupent encore le devant de la scène. Mais dans la rue, une autre silhouette s’impose silencieusement : celle d’une veste angulaire, robuste, qu’on associait surtout aux skateparks des années 90.

Au fil des sorties de défilés, de Paris à Milan, les tops la portent ouverte sur un jean large ou jetée sur une robe en soie. Cette veste au parfum de bitume et de wax remplace peu à peu le blazer sage dans les looks du quotidien. Un virage qui intrigue.

Comment la veste Carhartt Detroit a quitté les skateparks pour les tops

Née à Détroit à la fin du XIXe siècle, Carhartt habillait d’abord les ouvriers des chemins de fer et des usines automobiles avec une toile en coton ultra-résistante, le Dearborn Canvas autour de 340 g/m². Pensée pour encaisser étincelles, pluie et froid, la pièce ne cherchait pas à affiner la silhouette mais à durer, presque toute une vie. Dans un paysage saturé de fast fashion jetable, ce vêtement de travail est devenu symbole de solidité et d’authenticité.

Dans les années 1990, les skateurs de la côte Est et les figures du hip-hop s’approprient ces vestes larges : liberté de mouvement, résistance aux chutes sur le béton, allure de bad boy. La veste Carhartt Detroit, avec sa coupe courte et son col en velours côtelé, devient uniforme des contre-cultures urbaines. Aujourd’hui, les tops l’adoptent en version mode via la ligne Carhartt WIP et l’utilisent comme véritable armure urbaine, entre backstage et aéroports.

Detroit Jacket, Chore Coat : la nouvelle alternative au blazer

Deux modèles dominent dans les dressings des mannequins. La Detroit Jacket : courte, boxy, zippée, col en velours contrasté, poches poitrine et latérales, souvent en Dearborn Canvas 100 % coton ou en Micro Sand Stretch Canvas avec technologie Rugged Flex pour bouger facilement. La Chore Coat, plus longue et boutonnée, multiplie les poches plaquées et descend sous les hanches. Les couleurs phares vont du beige « Hamilton Brown » au bleu marine, noir délavé ou vert sapin « Cypress », très prisés pour leur côté urbain chic.

Ce qui séduit les tops, c’est cette allure « effortless ». Sur un hoodie oversize, un pantalon cargo ou un jean large et des sneakers imposantes, la veste renforce l’esprit streetwear. Glissée sur une slip dress en soie ou une jupe midi satinée, la toile rugueuse crée un contraste ultra-féminin. Au bureau créatif, portée avec un pantalon de costume fluide, un col roulé fin et des mocassins, elle remplace sans peine le blazer structuré.

Adopter la veste Carhartt des skateurs 90s dans un dressing de femme

Pour une petite stature ou pour marquer la taille, la veste Carhartt Detroit fonctionne particulièrement bien : sa longueur à la taille structure la silhouette, surtout avec un pantalon taille haute. La Chore Coat convient mieux aux grandes ou à celles qui aiment superposer pulls épais et hoodies. Les teintes beige ou camel réchauffent un look, tandis que noir et bleu marine se fondent facilement dans une garde-robe de bureau. Les plus pointues misent sur le vert sapin, parfait avec une marinière et un jean brut.

Dernier détail adoré des tops : la patine. Une toile légèrement délavée, marquée par le temps, donne tout son charme à la veste et en fait une pièce unique. Beaucoup se tournent vers la seconde main pour dénicher un modèle déjà vécu, ou acceptent que leur propre veste se froisse, se décolore un peu, se patche si besoin. Une manière d’avoir une pièce cool, durable, qui suivra les saisons bien au-delà de la tendance workwear du moment.