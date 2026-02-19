Votre panier pour chat ruine votre déco ? Ce meuble design à moins de 20 € chez Gifi change tout cet hiver

En février, Gifi bouscule les coins cosy des salons français avec une maison pour chat en pin sur pieds à moins de 20 €. Entre déco soignée et bien-être félin, ce mini meuble cache un atout qui fait craquer les propriétaires.

Vous avez passé du temps à choisir votre canapé en lin, votre tapis en jute, vos plantes, chaque objet posé sur la table basse. Puis votre regard tombe sur le coin du chat : un panier mou, imprimé de pattes fluo, qui casse d’un coup toute l’ambiance. Le décor est soigné, le félin choyé, mais l’accessoire au sol jure totalement.

Quand l’hiver s’installe et que l’on vit presque en permanence dans son salon, cette dissonance visuelle saute encore plus aux yeux. Beaucoup de propriétaires acceptent ce compromis en se disant que le confort du chat passe avant tout. Sauf qu’une enseigne de déco à petits prix vient bousculer la donne avec une idée malinissime : une vraie petite maison perchée pour chat, pensée comme un meuble.

Gifi signe une maison pour chat sur pieds qui fait oublier les paniers basiques

La maison pour chat Gifi en pin sur pieds ressemble plus à un mini meuble qu’à un accessoire animalier. Proposée autour de 19,90 €, elle affiche un bois clair et blanc très style scandinave. Gifi annonce des dimensions d’environ 48 cm de long, 34 cm de large et 53,5 cm de haut, avec un coussin en polyester déjà fourni.

Portée par quatre pieds solides, cette niche-maison pour chat reste légèrement décollée du sol. Visuellement, le coin du chat paraît plus léger et laisse circuler le regard, comme si l’on avait ajouté un petit meuble scandi. Sur le plan pratique, la hauteur limite les courants d’air au ras du parquet et libère même un peu d’espace pour passer l’aspirateur dessous.

Un couchage surélevé pensé pour les instincts de votre chat

Les spécialistes du comportement félin le rappellent souvent : un chat adore surveiller son territoire depuis un poste d’observation en hauteur. Avec ses 53,5 cm, cette maison sur pieds lui offre un perchoir rassurant sans prendre l’allure massive d’un grand arbre à chat. L’intérieur fermé répond aussi à son besoin de cachette pour dormir en paix, à l’abri du passage et des courants d’air.

D’après Gifi, la structure accepte jusqu’à 15 kg, ce qui convient à la majorité des chats, même ceux de gabarit généreux. Le coussin apporte un bon moelleux, mais on peut ajouter un plaid ou un tissu qui porte votre odeur pour aider un animal timide à adopter ce nouveau refuge perché. L’idée est simple : en faire son coin à lui, sécurisant et familier.

Où installer la niche-maison Gifi pour en faire la star du salon

Pour que cette maison pour chat s’intègre vraiment, mieux vaut la placer dans une zone calme mais vivante : près d’une fenêtre ensoleillée, à côté d’un fauteuil, ou dans un coin lecture. Elle profite alors autant au regard qu’au bien-être du félin.

Avec son bois clair et ses lignes épurées, on peut l’accorder facilement à une déco minimaliste, bohème ou plus industrielle. Le prix reste celui d’un accessoire – moins de 20 € – alors que l’effet est proche d’un vrai petit meuble design pour chat.