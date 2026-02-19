Action : ces bougeoirs en porcelaine à moins de 2 € font de l’ombre aux concept stores sans que vous le sachiez

À moins de 2 €, ces bougeoirs en porcelaine repérés chez Action ont tout d’un objet de galerie, sans le prix qui va avec. Comment cette petite pièce peut-elle donner à votre table un air de concept store du salon à la salle à manger ?

Feuilleter un magazine déco, tomber amoureux d’une table façon galerie d’art, puis renoncer en découvrant le prix des objets : la scène parle à beaucoup. Entre les bougeoirs sculpturaux, les matières nobles et les couleurs poudrées, l’addition grimpe vite, surtout quand on rêve de refaire son intérieur en plein hiver.

Or il existe des pièces qui décochent le même effet « waouh » sans vider le compte en banque. Dans une enseigne de hard discount bien connue des Français, un petit objet en céramique blanche a été repéré : un bougeoir en vraie porcelaine, vendu moins de 2 euros, qui semble tout droit sorti d’un concept store scandinave.

Un bougeoir Action à 1,99 € qui copie les codes des concept stores

Ce bougeoir vendu 1,99 euro chez Action mise sur une silhouette ronde, presque organique, avec un creux délicatement incurvé pour accueillir les bougies dîner classiques. Sa surface mate, légèrement texturée, lui donne ce toucher « céramique artisanale » que l’on associe aux boutiques de créateurs. Il pèse son poids, reste bien stable sur la table et capte la lumière d’une façon très douce.

Autre atout, son allure joue la carte de la simplicité : aucune fioriture, aucune couleur criarde, juste des lignes épurées qui fonctionnent aussi bien dans un salon contemporain que dans une ambiance bohème ou campagne chic. Des modèles comparables se vendent couramment au moins dix fois plus cher dans les enseignes pointues, alors que ce petit chandelier se glisse dans le caddie presque sans réfléchir.

Couleurs tendance et accumulation : transformer sa table en mini concept store

Proposé en plusieurs teintes naturelles, beige, brun ou vert, ce bougeoir se marie avec les matériaux bruts comme le bois, le lin ou la terre cuite. Son prix minuscule donne envie de jouer le principe très en vogue de l’accumulation : plutôt qu’une seule pièce isolée, on compose une petite famille de chandeliers qui structure la table et attire aussitôt le regard :

Au centre de la table, trois bougeoirs de couleurs différentes entourés de quelques branches sèches créent un décor organique très apaisant.

Sur un rebord de cheminée, un alignement de bougeoirs identiques avec des bougies blanches évoque une ambiance presque monacale, ultra chic.

En jouant sur des bougies de hauteurs variées, ces supports bas apportent du relief sans surcharger la vue.

Pour pousser l’illusion jusque dans l’assiette, le bougeoir trouve un allié parfait au rayon vaisselle : les assiettes Arista de 26 cm, vendues 2,99 euros pièce. Leur coloris beige réchauffé et leur bord doré irrégulier, en porcelaine conçue en grès, apportent une touche à la fois élégante et minimaliste. Associées à ces bougeoirs Action à 1,99 euro et à des serviettes en coton, elles composent une table digne d’un restaurant branché, avec un budget pourtant très doux.

Où placer ces bougeoirs Action pour un effet galerie

Sur une console d’entrée avec un vase en céramique, sur le rebord d’une cheminée aux côtés de quelques livres ou encore sur la table de chevet, ces bougeoirs dessinent de petites natures mortes sophistiquées et installent aussitôt une lumière feutrée.