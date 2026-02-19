Voici la recette belge de gaufres de Liège moelleuses et caramélisées qui dépend d'une seule étape que beaucoup ratent

Envie de transformer un après-midi gris en balade gourmande à Liège grâce à de vraies gaufres moelleuses et caramélisées ? Cette recette guidée pas à pas révèle ce qui fait toute la différence.

Imagine une promenade dans les ruelles pavées de Liège, un cornet brûlant entre les doigts, l’odeur de vanille et de caramel chaud qui enveloppe tout. Chez soi, en plein après-midi gris, retrouver cette sensation paraît lointain. Pourtant, avec un simple gaufrier et quelques ingrédients du placard, la maison peut se transformer en échoppe belge, où chaque fournée déclenche les mêmes regards impatients autour de la table.

La gaufre de Liège ne ressemble pas aux gaufres fines des fêtes foraines ni aux versions ultra aériennes. C’est une gourmandise briochée, dense, très beurrée, constellée de morceaux de sucre qui craquent sous la dent. Une bouchée suffit pour avoir l’impression d’être à Liège, tant le contraste entre cœur moelleux et croûte caramélisée marque le palais. Encore faut-il maîtriser la pâte et la cuisson qui donnent ce résultat.

Gaufres de Liège : une pâte briochée riche pour un vrai goût belge

En France, on pense souvent aux gaufres fines, faciles à tremper dans le chocolat. Le chef Jean-François Piège promet par exemple des « gaufres légères et croustillantes », expliquait-il dans une recette partagée avec 750g. La version liégeoise suit une autre voie : pâte levée très riche en beurre, mie serrée et parfumée, grains de sucre perlé qui fondent partiellement pour créer des poches de caramel.

Pour une douzaine de gaufres généreuses, prévoyez une vraie base de pâte à brioche :

500 g de farine de blé T45

25 g de levure de boulanger fraîche

2 œufs entiers

20 cl de lait tiède

250 g de beurre doux ramolli

30 g de sucre et 1 sachet de sucre vanillé

1 pincée de sel

180 g de sucre perlé calibre 4 à 6 mm

Pétrissage de la pâte à brioche et repos de deux heures

Tout commence par le mélange de la farine, du sucre, de la vanille et du sel, puis de la levure délayée dans le lait tiède. Viennent ensuite les œufs et le beurre mou, ajoutés peu à peu. Le pétrissage doit être énergique, jusqu’à obtenir une pâte élastique et filante qui se décolle des parois du saladier ou du robot, signe que le réseau de gluten s’est bien formé et qu’une belle mâche se prépare.

Une fois cette texture obtenue, il faut laisser travailler le temps. La pâte repose au minimum deux heures à température ambiante, jusqu’à doubler de volume. Pendant cette pousse, les arômes se développent et l’intérieur futur de la gaufre gagne sa structure alvéolée. Vouloir aller plus vite donnerait une mie compacte et moins moelleuse, loin des gaufres dégustées dans les rues de Liège.

Sucre perlé, cuisson au gaufrier et caramélisation parfaite

Au moment de la première levée terminée, on dégaze délicatement la pâte puis on incorpore le sucre perlé, seulement à ce stade pour éviter qu’il ne fonde dans la pâte crue. Les grains de calibre 4 à 6 mm restent alors bien visibles et forment, à la cuisson, des morceaux intacts et croquants. Il suffit de façonner des pâtons d’environ 100 g, prêts à passer dans le gaufrier.

Un gaufrier bien préchauffé entre 180 et 200 °C assure la fameuse coque de caramel brillant : la chaleur vive saisit l’extérieur, le sucre en surface fond puis fige en croûte dorée tandis que le cœur demeure moelleux. Servies aussitôt, nature dans un petit sachet, nappées de chocolat noir fondu ou d’un nuage de chantilly, ces gaufres restent encore délicieuses le lendemain après un rapide passage au grille-pain ou au four, ce qui rend au caramel tout son croustillant.