Cheveux ternes : arrêtez les masques hors de prix, ce féculent les rend ultra brillants pour quelques centimes

Aggressés par le froid et les bonnets, vos cheveux semblent sans vie ? Ce masque au riz cheveux ternes, inspiré des rituels asiatiques, promet une brillance bluffante pour quelques centimes.

Entre le froid, le chauffage à fond et les bonnets enfilés du matin au soir, les longueurs perdent vite de leur éclat. La fibre se dessèche, les écailles se soulèvent, résultat : des cheveux ternes, plats, qui cassent au moindre coup de brosse. Beaucoup se tournent alors vers des masques vendus en parfumerie, souvent chers et très siliconés.

Un autre chemin existe pourtant, bien plus doux pour le portefeuille comme pour la fibre : un simple masque au riz, inspiré des rituels asiatiques, qui redonne de la matière et une brillance quasi instantanée. Ce soin maison, adopté jusqu’aux salles de bain de célébrités, mise sur un féculent que l’on a presque toujours dans la cuisine… et les résultats surprennent dès le premier shampoing.

Pourquoi le masque au riz réveille les cheveux ternes

Le riz renferme deux alliés puissants pour la fibre capillaire : l’amidon de riz et l’inositol. L’amidon se fixe à la surface du cheveu, gaine en douceur et lisse les écailles. Une fois bien plaquées, elles reflètent mieux la lumière, ce qui donne cet effet de brillance miroir que les soins classiques cherchent souvent à imiter avec des silicones.

L’inositol, un glucide de la famille des vitamines B, va plus loin. Il pénètre au cœur de la fibre, comble les zones fragilisées, améliore l’élasticité et limite casse et fourches. Les études citées par les spécialistes montrent qu’il reste dans le cheveu après le rinçage, offrant une protection continue contre les agressions. Pas étonnant que des chevelures réputées pour leur longueur et leur éclat aient popularisé ce rituel en Asie.

Recette express du masque au riz spécial cheveux ternes

Pour ce soin de placard, nul besoin de matériel sophistiqué. Il suffit de quelques centimes et de trois ingrédients :

100 g de riz blanc cuit, refroidi

2 cuillères à soupe d’huile d’amande douce ou d’huile d’olive

Un peu d’eau de cuisson du riz pour ajuster la texture

Mettez le riz collant et l’huile dans un mixeur, puis mixez jusqu’à obtenir une crème bien lisse, sans aucun morceau. Ajoutez un peu d’eau de cuisson si la pâte est trop épaisse : l’objectif est une texture de masque du commerce, facile à étaler et à rincer. De son côté, Iris Mittenaere prépare une crème de riz en faisant cuire un volume de riz dans deux volumes d’eau durant 10 minutes avant de mixer le tout ; « J’aime bien appliquer des soins avant le shampooing, de temps en temps je fais un bain d’huile ou parfois un masque », a-t-elle confié à Aufeminin, en précisant que ce soin « hydrate et fait les cheveux brillants ».

Application du masque au riz : le bon geste pour une brillance miroir

Humidifiez vos cheveux puis essorez-les bien. Appliquez la crème de riz mèche par mèche, surtout sur les longueurs et les pointes plus sèches ; sur cheveux très abîmés, on peut en mettre jusqu’aux racines. Enveloppez ensuite la chevelure dans une serviette chaude ou une charlotte pour créer un léger effet sauna, et laissez poser entre 20 et 30 minutes, voire jusqu’à 1 heure sur cheveux épais.

Rincez longuement à l’eau tiède en massant pour éliminer tout résidu, puis faites un shampoing doux, idéalement sans sulfates, afin de ne pas décaper le soin. Dès le séchage, les cheveux paraissent plus lourds, plus lisses, nettement plus brillants. Sur cheveux gras, mieux vaut limiter l’huile et éviter les racines ; sur cheveux très secs ou colorés, on peut enrichir la recette avec un peu de miel ou d’huile de coco. Ce masque, réalisé une à deux fois par mois et complété par une alimentation riche en fer, zinc et vitamines B, une bonne hydratation et un sommeil réparateur, aide à garder une chevelure souple, lumineuse, même au cœur de l’hiver.