Ce mascara de pro qui remplace les faux cils bluffe tout le monde après 50 ans (et change complètement le regard)

Une maquilleuse pro raconte comment un mascara effet faux cils a remplacé ses extensions et bluffe ses clientes à chaque rendez-vous. Sa méthode change tout, même après 50 ans.

Depuis quelques mois, une remarque revient chez les clientes : « Tu as posé des faux cils ? » En réalité, aucun bouquet synthétique, seulement un mascara effet faux cils et un geste de maquilleuse pro qui transforment des cils tout à fait naturels.

Avant, beaucoup bataillaient avec la colle, les franges qui se décollent et le recourbe-cils qui casse les pointes. Depuis l’arrivée du Lancôme Lash Idôle, mascara de type « lash-lifting » qui allonge, recourbe et étoffe à la fois, beaucoup ont rangé les faux cils.

Pourquoi mes faux cils prennent la poussière, mais pas mon mascara effet faux cils

En rendez-vous, les histoires se ressemblent : colle qui file, bandes qui piquent, cils naturels abîmés. Beaucoup cherchent un rendu cil à cil plus discret, sans rendez-vous en institut. C’est là qu’un bon mascara effet faux cils prend le relais, à condition d’être léger et précis.

Les tendances maquillages confirment ce retour au regard intense mais crédible. « Cette saison, le toasty make-up, qui joue la carte des nuances chaudes pour faire durer l’été le plus longtemps possible, va régner en maître sur le maquillage. Ses teintes café au lait, caramel, cannelle, bronze ou cacao diffusent une chaleur douce et homogène. Elles se posent en halo sur les pommettes ou en aplats sur les paupières. La couleur prune, autre incontournable de la saison, s’affiche sur la bouche mais aussi les cils, avec des mascaras bordeaux ou violine qui intensifient le regard. Intimidée par cette nuance ? N’hésitez pas à « tricher » en adoptant un rouge brun maronné, plus facile à porter au quotidien tout en restant dans l’esprit de la tendance. Enfin, le retour du grunge consacre l’œil charbonneux dans une version revisitée, plus brouillée que graphique, avec un accent sur les déclinaisons de teintes grise, anthracite, perle ou métallisé, les nouvelles stars des fards à paupières. », a décrit Jessica Cornu, formatrice KIKO Milano, dans Femme Actuelle.

Lancôme Lash Idôle : mon outil de pro pour un vrai effet faux cils

Le secret, c’est la technologie du Lancôme Lash Idôle. Sa formule gel-émulsion, plus légère qu’un mascara classique, gaine chaque cil sans le plomber. Sa brosse en élastomère incurvée et ses 360 micro-picots séparent un à un même les cils courts, pour un éventail net qui reste en place du matin au soir.

L’application se fait en trois passages, de la racine vers la pointe, en tournant légèrement la brosse pour bien enrober. On attend quelques secondes entre chaque couche, puis un peigne à cils fin passe tant que la matière est souple, pour un fini HD sans paquets.

Après 50 ans, les mascaras effet faux cils plébiscités par les pros

« Si vous voulez des cils Bambi incroyablement volumineux et très épais, ce mascara Charlotte Tilbury est fait pour vous », a expliqué Pilar DeMann, maquilleuse professionnelle, dans Vogue. À propos du Diorshow Iconic Overcurl, Aaron Paul résume : « C’est mon mascara préféré pour les yeux matures ». « Sa formule recourbante rehausse les cils et ouvre le regard, tout en leur apportant volume et longueur. Il est également résistant aux bavures », a-t-il détaillé, cité par Grazia. « Il donne aux cils le volume instantané que j’aime, avec un toucher soyeux et une brosse à poils épais qui les rehausse », a complété le maquilleur de célébrités James Molly.