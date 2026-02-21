Ce sol en bois façon pierre va faire oublier le carrelage : ne refaites pas votre salon sans y penser

Vous rêvez d’un salon façon ardoise sans grelotter sur un carrelage glacé ? Ce nouveau sol en bois aspect pierre bouscule les règles et réserve quelques surprises.

Un salon au sol façon ardoise, élégant et brut, sans la sensation glacée de la pierre sous les chaussettes en hiver : beaucoup en rêvent, peu y croient vraiment. Entre le charme minéral d’un carrelage et la chaleur du parquet, le choix ressemble souvent à un sacrifice.

Depuis peu, un matériau change la donne : un revêtement de sol en bois aspect pierre qui imite à s’y méprendre l’ardoise ou le béton tout en restant doux et tiède sous le pied. Derrière cette illusion, les Dalles Nadura de Bjelin et de Meister intriguent autant qu’elles séduisent. La magie se joue à l’intérieur de la dalle.

Pierre froide ou bois chaleureux : le compromis Nadura

La pierre naturelle ou le grès cérame gardent un statut de star en déco : surface mate, nuances profondes, impression de solidité. En usage quotidien, c’est une autre histoire : sol froid, joints qui noircissent, pose lourde, bruit sec à chaque pas. Dans une pièce de vie, ce côté « showroom » finit parfois par lasser.

Le bois, lui, reste plus accueillant, plus silencieux, plus indulgent avec les articulations. L’idée des ingénieurs de Välinge Innovation a été simple : conserver cette sensation tout en donnant au bois la dureté d’un carrelage. Les sols Nadura cherchent précisément à marier ces deux mondes dans un seul matériau.

Comment ce bois qui ressemble à de la roche est fabriqué

Techniquement, Nadura est un composite bois-minéral. De la poudre ou des fibres de bois recyclé sont mélangées à des liants et à des particules minérales ou céramiques, puis pressées à haute température. On obtient une surface extrêmement dure, classée jusqu’en classe 23/34 et abrasion AC6, capable de supporter un usage commercial très intensif tout en restant plus chaude et légèrement élastique sous le pied.

Chez Bjelin, la Slate Collection illustre bien ce principe : dalles de 280 x 582 mm pour environ 10,5 à 11 mm d’épaisseur, trois nuances de gris inspirées de l’ardoise, avec variations de teinte et reliefs très crédibles. Le cœur en bois Compositek résiste à l’humidité, tandis que la technologie 5G Dry permet une pose flottante à clipser, étanche à l’eau, sans colle ni joints ciment. Les gammes concurrentes comme Meister Nadura reposent sur le même type de recette.

Où poser ce bois qui ressemble à de la roche chez vous

Ces dalles trouvent facilement leur place dans une cuisine ouverte, un grand séjour ou une entrée très fréquentée. Leur résistance aux impacts et aux rayures en fait un allié pour les familles avec enfants ou animaux. Autre atout discret : les joints ne se salissent pas comme sur un carrelage classique, ce qui simplifie nettement l’entretien au quotidien.

La pose en continu du couloir au salon agrandit visuellement les volumes, tout en restant compatible avec un chauffage au sol à eau chaude grâce à une faible résistance thermique. Teintes gris clair pour éclairer un petit espace, presque noir ardoise pour un style industriel ou minimaliste : ce bois qui ressemble à de la roche s’adapte aux ambiances sans imposer les contraintes de la vraie pierre. De quoi revoir ses plans de rénovation avec un œil neuf.