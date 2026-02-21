Voici la nouvelle collection Kave Home : ce mobilier slow chic semble hors de prix, mais pas pour longtemps

En février 2026, Kave Home bouscule la fast déco avec sa collection Selected, 178 pièces au luxe discret et aux matériaux durables. Quels meubles old money s’offrir sans exploser son budget ?

Vous avez repéré une chaise ou un canapé Kave Home sur Instagram, et quelques jours plus tard la mention « indisponible » s’affiche déjà ? En ce mois de février 2026, la scène se répète : on cherche à réchauffer son salon, mais les plus belles pièces partent vite. On se dit alors qu’un intérieur chic demande un budget démesuré.

La nouvelle collection Selected de Kave Home change la donne. Avec 178 références pensées pour durer, cette gamme mêle esthétique old money, matériaux nobles et finitions soignées, tout en restant sur des prix encore accessibles. Derrière ces nouveautés se cache un virage assumé vers le slow furniture : des meubles que l’on garde longtemps, et qui semblent sortis d’une galerie d’art. Intrigant, surtout à ces tarifs.

Selected : la collection Kave Home qui assume le slow furniture chic

En 2025, Kave Home a signé un chiffre d’affaires de 321 M€, en hausse de 23 % par rapport à 2024, et compte 159 points de vente dans le monde. Forte de cette croissance, la marque espagnole a lancé la campagne « Here to Stay », avec un slogan limpide : « Sans savoir pourquoi, on aimerait que certaines choses nous accompagnent toute notre vie », a indiqué Kave Home, citée par Meuble-Info.

Tout l’esprit de la collection Selected de Kave Home tient dans cette promesse. Les 178 pièces misent sur un luxe discret : bois massifs ou placages soignés, lignes épurées, couleurs profondes. Une large part du bois est certifiée FSC 100 %, ce qui rassure une clientèle lassée de la fast déco, pour qui « un foyer n’est pas un simple lieu de passage, mais un endroit où l’on prend plaisir à rester », résume Kave Home.

Bois nobles et textures enveloppantes : pourquoi Selected fait tout de suite haut de gamme

Dans le salon, les assises Granite illustrent bien cette idée : structure en bois de frêne finition noyer, revêtements en tissu chenille dans des tons beige, marron, vert ou terracotta. Pour une chaise autour de 359 €, on obtient une présence digne de mobilier d’éditeur, sans passer la barre des 400 €. Les autres chaises de la gamme Kave Home Selected oscillent entre 239 et 549 €, soit un ticket d’entrée maîtrisé pour ce niveau de finition.

Côté repas, les tables Melvar ou Oaq jouent la carte du plateau en placage de noyer ou de chêne posé sur un pied en acier inoxydable brossé, pour un budget situé entre 1 000 et 1 500 €. Les luminaires Somar, en fibres synthétiques tendues sur des tiges d’acier, ajoutent une touche sculpturale aérienne. Dans le salon, les collections Jan, Bosca ou Topaz misent sur des lignes courbes en bouclette ou chenille, qui donnent immédiatement ce cachet « old money ».

Les bons réflexes pour profiter des nouveautés Selected sans se ruiner

Pour que ces achats restent raisonnables, tout se joue dans le choix des modèles. Les chaises et bancs Cudia, Alocs, Timons ou Macaret sont déhoussables : un détail qui évite de remplacer une assise au premier verre renversé. Les bancs Topaz et Nema servent de bout de lit, de table basse ou d’assise d’appoint. Quant à la ligne Turqueta en teck FSC, elle peut passer du salon à la terrasse, ce qui revient à diviser son coût par deux.