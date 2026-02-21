Locataires : cette astuce à 2 € chez Action transforme votre crédence sans travaux ni risque pour la caution

Entre carrelage fleuri imposé et peur de perdre sa caution, beaucoup de locataires subissent leur crédence de cuisine. Une astuce adhésive réversible promet pourtant un relooking express, sans travaux ni sueur froide.

Une cuisine propre mais datée, un carrelage beige ou fleuri que l’on n’a pas choisi… Beaucoup de locataires finissent par ne plus voir que ça, surtout au moment de préparer le café. Refaire une crédence semble alors synonyme de poussière, d’artisan et de devis salés, totalement incompatibles avec un bail en cours.

Les murs peuvent se repeindre, les meubles se changer, mais cette bande de carrelage au-dessus du plan de travail paraît figée pour toujours. Pourtant, il existe aujourd’hui une façon de la transformer sans toucher à la structure, ni faire trembler la caution du tout.

Pourquoi les locataires s’énervent sur leur crédence de cuisine

Quand on loue, l’envie de se sentir chez soi se heurte vite aux clauses du bail : pas question de casser du carrelage ou de refaire des joints. Or la crédence se trouve pile dans le champ de vision, et une faïence criarde suffit à gâcher toute l’ambiance, même avec de jolis accessoires.

Longtemps, les solutions autocollantes ont eu mauvaise réputation : rendu brillant peu réaliste, bords qui se décollent avec la chaleur, traces de colle au départ. Les fabricants de revêtements muraux adhésifs ont pourtant revu leur copie, au point d’offrir aujourd’hui des options bluffantes pour recouvrir l’existant sans l’abîmer.

La crédence adhésive, le hack discret pour relooker sans travaux

Le principe est simple : poser une crédence adhésive directement sur le carrelage ou le mur, en version « peel and stick ». Chez Action, par exemple, des dalles murales autocollantes au format 15 x 15 cm sont vendues par lot de 12 pour 2,37 €, soit environ 0,20 € la pièce. Aucune colle, aucun joint, seulement un film à retirer et une pose sur surface propre, sèche et lisse.

L’équipement nécessaire reste minimal : un cutter, une règle, un chiffon. Concrètement, les étapes tiennent en trois gestes :

nettoyer soigneusement l’ancienne crédence pour la dégraisser ;

mesurer, reporter les dimensions et découper les dalles ;

peler le film et coller en lissant de l’intérieur vers l’extérieur.

Une petite cuisine peut changer de style en moins d’une heure, sans gravats ni bruit, et l’on peut cuisiner aussitôt après la pose.

Bien choisir sa crédence adhésive quand on est locataire

Pour un locataire au budget serré, les dalles Action suffisent souvent à masquer un carrelage vieillissant ou à dynamiser un mur triste pour quelques euros seulement. Vendues pour un usage décoratif, résistantes à l’eau, elles conviennent bien autour de l’évier ou du plan de travail dès lors que la surface de départ est bien lisse.

Pour un rendu plus haut de gamme, des marques comme The Smart Tiles misent sur une technologie de gel en relief type Gel-O, qui donne un effet 3D vitrifié très proche de la céramique, de la pierre ou du verre. Ces carreaux sont conçus pour résister à la chaleur et à l’humidité, avec des collections en promo jusqu’à -50 % : Morocco Asilah pour une touche orientale chic, Damier Paris autour de -15 % pour un esprit graphique. Atout rassurant pour la caution : le jour du départ, il suffit de chauffer légèrement les carreaux au sèche-cheveux pour les retirer sans laisser de traces.