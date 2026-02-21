Miroir fissuré : ne le jetez surtout pas avant d’avoir tenté cette injection inspirée des pare-brise

Un simple craquement sur la glace et le réflexe est souvent de condamner le miroir entier. Pourtant, une résine époxy peut changer l’issue bien plus vite qu’on ne l’imagine.

Le petit craquement sec d’un verre qui cède, un trait gris qui court sur la glace, et la panique monte. Entre la superstition des sept ans de malheur et la peur de devoir racheter un grand miroir sur mesure, beaucoup imaginent l’objet définitivement perdu.

Car il existe une solution inspirée des réparations de pare-brise, qui permet d’arrêter net la cassure et de presque effacer la marque, sans enlever le miroir ni le remplacer. Avec une injection de résine, l’accident devient une parenthèse technique plutôt qu’une catastrophe budgétaire, et la curiosité prend vite le dessus.

Miroir fissuré : comment la résine époxy stoppe net la cassure

Au cœur de cette méthode se trouve la résine époxy transparente, un polymère bi-composant mélangé juste avant l’usage. Son indice de réfraction proche de celui du verre lui permet de remplir la fissure et de rétablir la continuité visuelle. Une fois la cassure saturée, la trace devient presque invisible à l’œil nu, surtout à distance.

L’intérêt n’est pas seulement esthétique. En durcissant, la résine forme une sorte de soudure à froid qui solidarise les bords du verre et redistribue les contraintes. Des essais du laboratoire Intertek en 2023 indiquent que cette réparation restitue une grande partie de la rigidité du miroir et bloque la progression de la fissure, ce qui sécurise l’usage au quotidien.

Les bonnes conditions pour une injection de résine réussie

Pour que cette injection de résine fonctionne, le miroir doit être stable, avec une fissure localisée et sans éclat manquant. L’épaisseur compte aussi : les essais montrent un rendu quasi invisible sur un miroir épais de plus de 4 mm, où la fêlure offre assez de profondeur. Sur une glace très fine, la réparation reste solide mais la marque peut encore se deviner selon la lumière.

La préparation compte autant que le produit. On nettoie la zone, puis on la dégraisse à l’alcool isopropylique ou à 90 degrés avec un chiffon non pelucheux, avant de laisser sécher pour éviter tout voile trouble. Ensuite, on mélange la résine fluide, on la met dans une seringue à aiguille fine et on injecte lentement depuis une extrémité de la fissure, la capillarité se chargeant de chasser l’air.

Un miroir sauvé en quelques minutes et des années de service en plus

En une vingtaine de minutes, la fissure est comblée et stabilisée, la résine commence à durcir et l’on peut, si besoin, exposer le miroir à la lumière du jour pour accélérer la prise. Une fois le produit figé, il suffit de racler l’excédent avec une lame presque à plat, puis de repasser un chiffon doux : la surface redevient lisse et il faut souvent savoir où regarder pour retrouver l’ancienne cassure.

Pour préserver ce résultat, mieux vaut éviter les éponges abrasives ou la paille de fer sur la zone réparée et privilégier un simple chiffon microfibre, surtout les premiers jours. Entre l’économie par rapport à un miroir neuf, l’impact réduit sur les déchets de verre et la satisfaction de voir disparaître presque toute trace de l’accident, cette petite seringue de résine offre une seconde vie à un objet que l’on croyait perdu.