Nouvel An chinois : ce dessert asiatique à 5 ingrédients cache un cœur chocolat ultra coulant et un moelleux extrême

Sous leur manteau de coco, ces perles moelleuses annoncent la fête du Nouvel An chinois. En quelques ingrédients, elles cachent pourtant deux versions très différentes.

Lanternes rouges aux fenêtres, froid de février derrière les vitres et, sur la table, de petites boules blanches qui fument encore. Les perles de coco font partie de ces douceurs du Nouvel An chinois qui réchauffent aussitôt l’ambiance. Sous leur manteau neigeux de noix de coco se cache une pâte de riz gluant incroyablement moelleuse, presque élastique, qui rappelle le mochi.

Dans leur version traditionnelle, ces bouchées renferment une pâte jaune de haricots mungo, mariage du blanc et de l’or pour appeler pureté et prospérité. Mais cette base très simple accepte aussi un cœur chocolat noir coulant, pensé pour les palais gourmands. Derrière ce dessert qui semble sophistiqué, il n’y a pourtant qu’une poignée d’ingrédients.

Perles de coco, symbole de fête pour le Nouvel An chinois

Servies tièdes en fin de banquet, les perles de coco sont un dessert porte-bonheur, souvent présenté en pyramide sur un plat rouge et doré, couleurs associées aux célébrations. La farine de riz gluant leur donne cette texture si particulière, à la fois tendre et légèrement chewy, qui fait tout le charme des desserts asiatiques.

La coque reste volontairement peu sucrée pour laisser la vedette au cœur, qu’il s’agisse de purée de haricots ou de chocolat fondu. Cette sobriété en sucre permet de les déguster après un grand repas sans lourdeur, avec un simple thé au jasmin pour compléter le voyage.

La base ultra simple à 5 ingrédients, version nature ou cœur choco

Pour quatre personnes, la version express repose sur cinq éléments faciles à trouver :

– 100 g de farine de riz gluant

– 80 ml de lait de coco

– 30 g de sucre en poudre

– 50 g de noix de coco râpée

– 4 à 6 carrés de chocolat noir (pour la version surprise)

On mélange farine de riz gluant et sucre, puis on verse le lait de coco tiédi jusqu’à obtenir une pâte lisse, homogène, qui ne colle plus aux doigts, souple comme un lobe d’oreille. De petites boules se forment dans la paume de la main ; pour les perles nature, on les laisse telles quelles, pour les perles gourmandes, on glisse un carré de chocolat noir au centre avant de refermer soigneusement.

Cuisson, moelleux extrême et astuces de conservation

Pour un résultat fondant, deux cuissons sont possibles. À la vapeur, les boules cuisent une dizaine de minutes jusqu’à ce que la pâte gonfle et devienne légèrement translucide. Au pochage, on les plonge dans l’eau frémissante pendant trois à quatre minutes : elles sont prêtes dès qu’elles remontent et flottent à la surface. Dans les deux cas, on les roule aussitôt, encore brûlantes, dans la noix de coco râpée.

Ces perles de coco se dégustent idéalement tièdes, quand la pâte garde son élasticité et que le chocolat reste liquide. Elles se conservent jusqu’à 24 heures dans une boîte hermétique à température ambiante, jamais au réfrigérateur qui durcirait la pâte. Un bref passage au micro-ondes ou une minute à la vapeur suffit à réveiller leur moelleux et à retrouver l’esprit des fêtes du Nouvel An chinois.