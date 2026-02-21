Gourmande, riche en protéines et 0 œuf : cette crème dessert au chocolat va vous faire adorer le tofu

Quand l'hiver réclame une cuillère de chocolat, cette crème dessert 100 % végétale promet une texture irrésistible sans œuf ni lactose. Du tofu soyeux aux verrines de cocooning, vous pourriez bien changer d'avis sur ce bloc blanc mal aimé.

Quand le froid s’accroche aux vitres, l’envie d’une crème au chocolat bien épaisse se fait pressante. On pense aussitôt à la mousse de notre enfance, pleine d’œufs. Pourtant, un dessert plus simple commence à se faire une place.

Son ingrédient secret vient du rayon végétal : le tofu soyeux, mixé avec du chocolat noir fondu pour donner une crème dessert au chocolat et tofu soyeux 100 % végétale et riche en protéines végétales. De quoi intriguer même ceux qui se méfient encore du tofu.

Crème dessert au chocolat et tofu soyeux

Pour réaliser cette crème, la base tient dans quatre éléments faciles à trouver :

400 g de tofu soyeux

100 g de chocolat noir pâtissier (au moins 52 % de cacao)

2 cuillères à soupe de cacao en poudre non sucré

1 pincée de fleur de sel

Le chocolat porte tout le goût : un bon noir pâtissier à au moins 52 % de cacao donne une saveur intense, renforcée par le cacao en poudre. Le tofu soyeux, proche d’un flan, remplace œufs et crème : il suffit de mixer chocolat fondu tiédi, tofu égoutté, cacao et fleur de sel jusqu’à une crème bien lisse.

Une gourmandise protéinée et légère

Derrière cette texture de ganache légère se cache une composition futée. Chaque portion apporte environ 8 g de protéines végétales, grâce au tofu soyeux. Sans œufs crus ni produits laitiers, la crème se digère plus facilement qu’une mousse classique, tout en restant gourmande.

Le froid fait ensuite son travail : 2 heures minimum au réfrigérateur, voire une nuit, pour une tenue ferme mais fondante. La crème se conserve 3 à 4 jours au frais et gagne en intensité. Noisettes torréfiées, granola, zestes d’orange ou copeaux de coco apportent un contraste craquant.

Quand le tofu dessert rencontre la Tofuterie

Dans les Yvelines, six amis d’enfance ont créé à Sonchamp La Tofuterie, une entreprise de culture et transformation de soja bio. « On aimait ce que nous faisions avant la crise. Mais celle-ci nous a fait prendre conscience qu’il fallait donner un autre sens à nos vies. Agir à notre niveau pour le développement durable, plutôt que subir », explique Jérémy, l’ancien bourlingueur des océans, à Yvelines Infos. « L’accroissement de la population et la nécessité de produire plus et localement, de façon plus vertueuse pour réduire les émissions carbone, nous a amenés à ce projet de culture et transformation de soja bio », ajoute Victor.

Ils résument leur ambition en une formule : « Nous avons choisi de démocratiser le tofu par le sucré, avec une gamme de desserts, comme les crèmes de soja, sans gluten et sans lactose », précise Victor. Selon cette équipe « tofu tout flamme », avec « 50 tonnes de crème dessert végétale qui se substitueraient à des produits équivalents lactés pour la restauration collective, on générerait une économie de 115,5 tonnes de CO2 par jour ! ». « Nous avons rencontré C’Midy qui s’est montré intéressé pour approvisionner en crèmes desserts des cantines de collèges yvelinois en 2023 », se réjouit Victor.