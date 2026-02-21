Arrêtez de jeter ces épluchures : cette recette express anti-gaspi en fait des snacks d’apéro ultra croustillants

Gratin en préparation, évier rempli d’épluchures de pommes de terre, invités qui sonnent à l’improviste : et si ce tas brun devenait l’apéro vedette ? En quelques minutes au four, ces peaux oubliées se muent en chips ultra croustillantes qui changent tout à votre cuisine anti-gaspi.

Vous épluchez vos pommes de terre pour un gratin ou une raclette d’hiver, la pile de pelures grimpe dans l’évier… et d’habitude, tout file à la poubelle. Pourtant, dans ces rubans bruns se cachent de futurs chips d’épluchures de pommes de terre qui peuvent sauver un apéritif de dernière minute.

La peau concentre une grande partie du goût et des nutriments du tubercule, tout en entrant pile dans une démarche de cuisine anti-gaspi. En les transformant en snacks croustillants prêts en un quart d’heure, on change un réflexe de corvée en petite satisfaction quotidienne.

Pourquoi vos épluchures de pommes de terre valent de l’or

Pour une famille de quatre personnes, la préparation d’une purée ou de frites maison génère facilement autour de 300 g d’épluchures de pommes de terre par semaine. Sur l’année, ce sont plusieurs kilos de nourriture achetée qui disparaissent sans être croqués, alors que l’eau, l’énergie et le travail agricole ont été payés pour le légume entier, peau comprise. Récupérer ces pelures pour l’apéro devient une double économie bien venue en période d’inflation.

La peau est aussi une zone riche en fibres, minéraux comme le potassium et vitamines. Pour en profiter sereinement, mieux vaut choisir des pommes de terre bio ou au moins non traitées, les brosser sous l’eau froide avec une brosse à légumes, puis retirer yeux et parties verdâtres, qui peuvent contenir de la solanine, amère et indigeste. Une fois propres, ces bandes fines deviennent une base noble pour des snacks dorés.

La recette express de chips d’épluchures ultra croustillantes

Comptez environ 300 g d’épluchures (6 à 8 pommes de terre moyennes), 2 cuillères à soupe d’huile (olive ou tournesol), 1 cuillère à café de paprika fumé, 1 petite demi-cuillère de sel, du poivre et, si envie, ail en poudre ou herbes de Provence. Après l’épluchage, étalez les pelures sur un torchon propre et sec, tamponnez longuement, voire laissez-les sécher quelques minutes à l’air libre : l’humidité est l’ennemie numéro un du croustillant.

Préchauffez le four à 200 °C. Mettez les épluchures sèches dans un grand saladier, versez l’huile, les épices, sel et poivre, puis massez avec les mains jusqu’à ce que chaque ruban brille légèrement. Étalez en une seule couche sur une plaque recouverte de papier cuisson. Environ 15 minutes suffisent, en remuant à mi-cuisson, pour que les bords brunissent, que les pelures se recourbent et que la magie de la réaction de Maillard leur donne ce craquant addictif en refroidissant.

Assaisonnements, variétés et autres idées zéro déchet

Côté goûts, tout est permis : paprika fumé pour une version chaleureuse, thym ou romarin pour une note provençale, pointe de piment de Cayenne pour les amateurs de piquant, ail en poudre plus parmesan finement râpé à la sortie du four pour une version très gourmande. Les variétés à peau fine comme Amandine, Charlotte ou Ratte du Touquet donnent des chips légères, presque translucides, tandis que des peaux plus épaisses offrent un résultat plus rustique, avec davantage de mâche.

Cette logique peut s’étendre à d’autres légumes. Odile, du collectif Miam 64, résume l’esprit anti-gaspi en une phrase : « On ne les jette pas, on les garde », insiste Odile au micro de France Bleu. Elle prépare par exemple des bouillons maison avec des épluchures et fanes de légumes bio, en rappelant que « Si vous mettez beaucoup de choux, vous n’aurez pas le même goût que si vous avez surtout des fanes de carottes ». À la clé, un sentiment de fierté très proche de celui que l’on ressent quand on pose sur la table un bol fumant de chips maison : « Vous aurez la fierté de l’avoir fait vous-même », conclut Odile.