Rappel Conso : ces aubergines blanches vendues chez TROPIC ISLAND contiennent un pesticide qui inquiète les familles

Un lot d’aubergines blanches AGROBURKINA vendues en vrac chez TROPIC ISLAND fait l’objet d’un rappel national pour contamination au chlorpyrifos. Pourquoi ce pesticide interdit inquiète-t-il autant les médecins et les parents ?

Un simple essai de recette exotique peut aujourd’hui mettre des familles en alerte. Un lot d’aubergines blanches vendues en épiceries africaines et magasins exotiques est visé par un rappel national, après la découverte de résidus d’un pesticide interdit qui inquiète autant les médecins que les parents.

L’alerte a été publiée le 11 février 2026 sur la plateforme officielle Rappel Conso, pour des aubergines blanches africaines commercialisées en vrac sous la marque AGROBURKINA, dans le réseau TROPIC ISLAND partout en France. Le problème, c’est que ces légumes ont été vendus au poids, sans emballage individuel ni code GTIN, ce qui complique la tâche des familles qui tentent de savoir si elles sont concernées.

Rappel Conso : comment identifier les aubergines blanches AGROBURKINA chez TROPIC ISLAND ?

Le produit visé est une variété africaine d’aubergine, la diakatou blanche, Solanum aethiopicum. Elle est vendue en vrac au rayon fruits et légumes sous l’intitulé « DIAKATOU BLANCHE (AUBERGINE BLANCHE) », marque AGROBURKINA, lot 2601058101, sans numéro GTIN ni date limite de consommation, dans des épiceries et magasins de produits exotiques distribués par TROPIC ISLAND sur l’ensemble du territoire français, avec une mise en vente à partir du 29 janvier 2026.

Les consommateurs qui ont acheté des aubergines blanches en vrac depuis la fin janvier, en particulier dans des épiceries africaines ou des magasins estampillés TROPIC ISLAND, sont invités à vérifier le nom indiqué sur l’étiquette de rayon ou sur leur ticket de caisse. En l’absence de référence claire, un doute sur l’origine du produit suffit pour appliquer les consignes de rappel et mettre de côté toutes les aubergines blanches achetées dans cette période.

Chlorpyrifos : le pesticide interdit qui alarme médecins, femmes enceintes et jeunes enfants

Les contrôles ont montré sur ce lot un dépassement de la limite réglementaire en chlorpyrifos, un insecticide organophosphoré neurotoxique utilisé contre certains insectes et qui n’est plus autorisé dans l’Union européenne. Les autorités sanitaires, citées par Nextplz, précisent : « Une exposition répétée peut affecter le système nerveux et agir comme perturbateur endocrinien », ce qui a conduit au déclenchement de ce rappel pour risque chimique via la plateforme Rappel Conso, pilotée par la DGCCRF.

Les femmes enceintes et les jeunes enfants sont décrits comme particulièrement vulnérables, des travaux ayant mis en avant un impact possible sur le développement du bébé in utero et du cerveau en croissance en cas d’exposition répétée à ce type de composé. Par mesure de précaution, les autorités demandent de ne plus consommer ces aubergines blanches, même cuites ou déjà intégrées à un plat, de ne pas les donner à d’autres personnes ni aux animaux, et de contacter sans attendre un médecin, un centre antipoison ou le 15 en cas de symptômes inhabituels après ingestion.

Que faire des aubergines blanches AGROBURKINA déjà achetées ?

Pour les consommateurs qui détiennent encore ces légumes, la consigne est claire : isoler les aubergines concernées, les placer dans un sachet fermé, puis soit les détruire, soit les rapporter dans le point de vente où elles ont été achetées. Les magasins du réseau TROPIC ISLAND et les épiceries exotiques distribuant la marque peuvent proposer un remboursement, un échange ou un bon d’achat selon leur politique commerciale.