Salmonelles : cette charcuterie vendue chez Carrefour fait l’objet d’un rappel massif en France, vérifiez votre frigo

En février 2026, une saucisse sèche Reflets de France vendue chez Carrefour et Match est rappelée partout en France pour risque de salmonelles. Votre paquet est-il concerné ?

Un produit très courant des rayons charcuterie vient d’être ciblé par une alerte sanitaire en France entière. Une saucisse sèche vendue dans des magasins de grande distribution est soupçonnée de contenir une bactérie responsable d’infections alimentaires parfois violentes.

Il s’agit de la Saucisse sèche droite de l’Ardèche IGP 250 g de la marque Reflets de France, vendue chez Carrefour et dans les supermarchés Match. Ce produit fait l’objet d’un rappel national pour risque de salmonelles, signalé sur la plateforme gouvernementale RappelConso. Reste à savoir si la saucisse de votre réfrigérateur fait partie des lots concernés.

Quel produit de charcuterie Carrefour est visé par ce rappel pour salmonelles ?

La saucisse sèche en question a été commercialisée dans toute la France du 13 février 2026 au 18 février 2026. Elle se présente sous forme de saucisse sèche droite de l’Ardèche IGP, poids 250 g, au rayon charcuterie traditionnelle ou libre-service. Avec une date de durabilité minimale en avril 2026, elle peut encore se trouver dans de nombreux placards.

Pour reconnaître le produit, plusieurs éléments doivent figurer sur l’étiquette : code GTIN 3560071240844, numéro de lot 20400115 avec DDM au 10/04/2026, ou lot 20410015 avec DDM au 11/04/2026. Les autorités demandent de ne plus consommer cette saucisse, de la rapporter en magasin ou de la détruire. Un numéro dédié, le 08 05 90 80 70, a été ouvert pour le service consommateur, et la procédure de rappel court jusqu’au 8 avril 2026.

Salmonelles : quels risques en cas de consommation de cette saucisse sèche ?

Le rappel est motivé par la détection de Salmonella spp, la bactérie responsable de la salmonellose. Cette infection provoque des troubles digestifs brutaux : diarrhées, vomissements, parfois fortes douleurs abdominales, souvent accompagnés de fièvre et de maux de tête. Les symptômes apparaissent en général entre 6 et 72 heures après la consommation d’un produit contaminé.

Les jeunes enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées et les personnes immunodéprimées présentent un risque de formes plus sévères. La cuisson à cœur à plus de 65 °C détruit ces bactéries, que ce soit dans les œufs, les pâtisseries ou les viandes de volaille. Mais ce type de saucisse sèche se consomme habituellement cru, ce qui rend le rappel d’autant plus important. Une autre charcuterie sèche, le fuet extra 170 g de marque Can Duran, avait déjà été rappelée pour salmonelles en 2025, montrant que ce risque reste bien réel.

Que faire si vous avez acheté ou mangé cette saucisse Reflets de France ?

Les consignes sont simples : ne plus consommer la saucisse, même si l’odeur et l’aspect paraissent normaux. Le produit doit être rapporté au point de vente pour remboursement, ou détruit. En cas de consommation, toute personne présentant diarrhée, vomissements, fièvre ou maux de tête est invitée à consulter son médecin en signalant qu’elle a mangé une saucisse issue des lots rappelés. En l’absence de symptômes dans les 7 jours suivant la consommation, il n’est pas jugé nécessaire de consulter.

Vérifier sur l’étiquette : marque, nom, GTIN, lot, DDM.

Si le lot correspond : ne pas goûter, rapporter ou jeter.

Surveiller son état pendant 7 jours après ingestion éventuelle.

En cas de doute ou de question, appeler le 08 05 90 80 70.