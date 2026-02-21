Action : ce tournevis électrique de précision à moins de 13 € à avoir avant la prochaine panne

À moins de 13 €, le tournevis électrique de précision Varo chez Action promet de s’attaquer aux vis minuscules de vos appareils et objets du quotidien. Entre prix cassé et usage malin, ce petit coffret pourrait bien changer votre façon de gérer les réparations.

Vis minuscule sur une branche de lunettes, trappe à piles d’un jouet d’enfant bloquée, coque de smartphone impossible à ouvrir… Beaucoup finissent par abandonner faute d’outil adapté. Dans les rayons bricolage de Action, un petit coffret attire pourtant l’œil : un tournevis électrique de précision Varo pensé pour toutes ces réparations délicates.

Là où l’outillage de précision motorisé reste d’ordinaire réservé aux bricoleurs équipés, ce kit compact promet de rendre les mini‑interventions bien plus simples, sans exploser le budget. Et son prix crée un vrai effet de surprise.

Un tournevis électrique de précision Varo à 12,99 € chez Action

Le coffret Varo est proposé à 12,99 € chez Action, pour un ensemble complet de 26 pièces rangées dans une valisette. À titre de repère, un simple set de précision Stanley 5 pièces démarre autour de 15,90 €, un Xiaomi Mi Precision Screwdriver Kit autour de 27,90 €, tandis qu’un petit coffret Facom micro‑tech dépasse les 45 €. Ici, le prix reste celui d’un kit manuel d’entrée de gamme, avec un moteur en bonus.

Face aux tournevis électriques de précision déjà présents sur le marché français, l’écart se creuse encore. Un HOTO Precision Electric Screwdriver ADV Set tourne autour de 53,99 €, un HYCHIKA sans fil 67 en 1 environ 36,99 €, et le HOTO Precision Pro peut dépasser 130 €. Varo se place donc très bas en tarif pour un modèle motorisé avec accessoires.

Ce que cache le coffret Varo : batterie 4 V, LED et USB-C

Le cœur de l’outil, c’est une batterie 4 V, suffisante pour l’électronique et la petite visserie sans risquer d’arracher les têtes. L’assistance électrique évite de tourner la poignée des dizaines de fois et soulage le poignet sur les séries de vis. Le tout arrive dans une boîte de rangement compacte où chaque embout a sa place, ce qui limite les pertes :

boîte facile à glisser dans un tiroir ou une caisse à outils,

têtes variées couvrant la plupart des vis de précision,

logettes dédiées pour garder tous les petits éléments ensemble.

Autre détail malin, un éclairage LED intégré éclaire directement la zone de travail : très utile dans un boîtier PC, derrière une trappe de télécommande ou à l’intérieur d’un petit appareil ménager. La recharge passe par un câble USB-C de 50 cm fourni, compatible avec les chargeurs de nombreux téléphones récents, ce qui évite les blocs secteur spécifiques qui se perdent.

Quelles réparations viser avec ce tournevis Action, et avec quelles précautions ?

Ce type d’outillage de précision permet d’ouvrir sans stress un ordinateur portable, une console de jeux, une tablette ou une montre connectée, là où un gros tournevis classique peut déraper. « Vous ne devriez pas utiliser un tournevis ordinaire. Il est trop grand et peut endommager les petites vis ou les pièces délicates à l’intérieur de votre appareil », rappelle le site UF Tools. D’où l’intérêt d’embouts adaptés, du Phillips #00 ou #000 aux petits Torx T5 et T6.

Au quotidien, le Varo s’occupe aussi des lunettes qui se desserrent, des jouets à piles verrouillés par de minuscules vis ou des télécommandes récalcitrantes. L’assistance électrique retire ou remet la vis en quelques secondes, ce qui lève souvent la flemme de « s’y mettre ». En travaillant sur une surface claire, avec un petit récipient ou un plateau magnétique pour les vis, on répare plutôt que de remplacer, un réflexe plus doux pour le portefeuille comme pour la planète, surtout avec un outil à moins de 13 € toujours prêt dans le tiroir.